本报记者 窦瀚洋

杭州拱墅区东新街道数字指挥中心。

沈坚奔摄（人民视觉）

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在杭州，数据资源与科技手段正成为基层治理的好帮手：打通政务数据资源，为居民找到空余车位，让停车变得更方便；将信息汇总到统一平台，跨部门获得地质灾害点、积水易发点的实时监控情况，提升防台防汛工作效率；为居民的求助信息匹配志愿服务，不仅解决了群众生活难题，还促进邻里互帮互助。

“绿码，请通行！”前不久，住在浙江杭州上城区彭埠街道杨柳郡社区的业主们欣喜地发现，门禁经过升级，如今刷脸认证时还能提示健康码状态。社区工作人员介绍，门禁系统打通了健康码数据，如遇异常，后台第一时间便可收到预警，社区防疫再添新帮手。

如今在杭州，不少乡镇和街道都在积极探索与政务信息系统的数据资源实现共享，通过一次采集、多方利用，让数字化建设更好地服务于基层治理。

数据打通共享

破解停车难题

“车子停到路边不仅一早就要挪开，还可能被贴罚单，但实在找不到车位呀。”提及往日的停车难问题，杭州拱墅区东新街道万家星城小区业主戚晓芳说。这不是个例，小区不少业主都有相同的困扰。

“我们想过挺多办法，比如‘一户一车’限入、改造立体车库等，但难以达成一致。”万家星城社区党委书记章丽萍说。小区建于2011年，与固定车位数相比，小区汽车保有量逐年增加，目前存在200多个停车位缺口。

前不久，戚晓芳的烦恼终于得到了解决。她乐呵呵地说，这多亏了错峰停车。

所谓错峰停车，是小区附近几幢办公楼的地下停车场，在下班错峰闲时将车位租借给小区业主。“小区门口竖有引导牌，可实时更新空余车位。通过扫描二维码，进入线上停车业务平台就能轻松办理，包月包年都可以。”戚晓芳说，目前已经有150多名小区车主加入到错峰停车，“停车费比小区月租车位费用便宜，多走几步路就能解决往日难题，大家都觉得挺方便。”

东新街道党工委书记王卉告诉记者，错峰停车看似简单，真正落实起来遇到的困难不少。比如，哪些车位可与居民共享，错峰车辆和其他车辆如何识别区分……这些问题的妥善解决，背后少不了东新街道的“数据仓”。

“‘数据仓’是街道通过对接省、市、区3级‘一体化智能化公共数据平台’获取的近17亿条各部门政务数据资源，并按需筛选出治安执法类、市容市貌类、交通治理类等10大类72项数据。” 王卉说，如需数据可以直接获取，不必挨个部门沟通，更不需要自己重复采集。不仅如此，街道、社区采集到的数据还能通过“数据仓”回流至平台，共享给有需要的部门使用。

有了海量数据，街道联通杭州“城市大脑”，利用“便捷泊车”应用，参考“停车指数”“泊位指数”两个技术指标，为居民找出了600个夜间空余车位。

【专家点评】拱墅区东新街道依托公共数据平台，充分提升城市泊位资源效用。这让我们看到，科学技术和信息系统只有切实解决居民生活中的问题和烦恼，才能体现科技的人本属性、体现数据的价值。

搭建数字平台

助力防台防汛

前不久，台风“烟花”登陆浙江。面对防台防汛压力，余杭区余杭街道溪塔村党委书记沈华伟说：“现在有‘千里眼’，党员干部和志愿者防台防汛工作的效率大大提升了。”

沈华伟介绍，村里防台防汛压力向来不小。进村主干道上的永溪线铁路涵洞一直是个安全隐患。“往年如果遇到强降雨，这里因为地势低洼，总是积水很深，不知情的车辆涉水容易被困。”

此前，村里要安排专员在涵洞边24小时轮值，费时费力。“村委5名办事员要负责全村6.3平方公里，人人都忙成了‘陀螺’。”今年用上“千里眼”，办事员只需坐在村办事大厅，就能远程掌握全村积水情况，方便得很。

“千里眼”究竟是啥？余杭街道党工委副书记黄佩佩介绍，“千里眼”其实是街道打造的具备人工智能识别抓取画面功能、巡查半径达3公里的铁塔高空瞭望监控系统。利用“监控布点+视频巡逻”，可对辖区内地质灾害点、积水易发点等区域实时监控，在手机小程序或网页端上即可随时查看。“接下来，街道还将在易积水点安装水位自动监测设备，水位过高可自动预警，届时监控效率将再次提高。”

村里能获得监控数据，还要得益于跨部门数据共享。沈华伟说，溪塔村通过将村级信息与当地公安、交警、电信等部门数据打通共享，搭建起“数智溪塔”乡村微脑平台。该平台在村庄交通治理、环境保护、乡村精细化管理、基层治理等多个方面发挥着积极的作用。

“如果不打通数据，全靠村里出钱安装、维护摄像头，成本会很高。”在沈华伟看来，如今通过数据共享，许多村级事务被“搬上”了云端，以前需要多人才能干成的事，现在一个人就能完成。

【专家点评】余杭区溪塔村通过资源共享搭建“数智溪塔”乡村微脑平台，通过水位检测仪、视频“千里眼”和远端“云巡查”等方式，改变了过去相对低效、重复、不及时的工作方式，让基层工作更加高效、便捷。这一实践在拓展基层管理手段和提升管理能力上，作出了颇有价值的探索。

数据赋能服务

促进邻里互助

一个多月前，家住西湖区蒋村街道府苑新村的王大伯因老伴住院，自己一个人在家。王大伯的女儿王秀芝告诉记者，以前自己隔三差五就得回家看看，如今要在医院照顾母亲，两头只能顾一头，实在为难。加上前段时间台风来袭，王大伯一人在家，更是让她感到着急。

一筹莫展之际，街道工作人员向她推荐了“时间银行”。依托“美丽西湖”APP中的“文明大脑”综合数字平台，只需在“时间银行”板块中发布求助信息，就会有社区志愿者接单服务。抱着试试看的想法，王秀芝在上面发布了帮忙照料父亲的互助信息。同住府苑新村的居民志愿者马军看到后，第一时间接下服务单。当晚，他便带着热气腾腾的饭菜敲开了王大伯的家门，并承诺将持续照料他。

邻居的爱心服务让王大伯很惊喜，“‘时间银行’真不错，既解决了我的生活问题，还拉近了邻里关系。”王大伯不住地赞道。

蒋村街道党工委书记严超介绍，“时间银行”推进了邻里间互帮互动。“以前大家参与志愿服务大多由社区组织，现在线上接单，更灵活方便。自今年4月上线以来，府苑社区就已有356名邻里志愿者参与完成1680余条服务清单。”他说，其背后依托的西湖区“文明大脑”综合数字平台，可汇集各级各部门关于医疗健康服务、健身体育服务、志愿服务等8方面共4万多个数据资源，能实时呈现各活动、服务的指标数据，还能接收到活动开展、群众反响、需求响应等反馈情况，实现了数据的互通共享。

【专家点评】西湖区的基层治理新模式，使线上数字社区与线下现实社区联动起来，以数字为载体，以服务为润滑剂, 为爱心找到出口，实现了民生服务与文明实践的有机结合。

（点评专家为浙江省城市建设管理协会理事长李圣权，本报记者窦瀚洋整理）

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 13 版）

(责编：白宇、赵欣悦)