刘垠

原标题：七月国民经济延续稳定恢复态势

国家统计局7月16日公布的数据显示，面对国内疫情、汛情等多重冲击，我国有效实施宏观调控，7月份国民经济延续稳定恢复态势。图为7月15日, 在山东港口烟台港，吊机为货轮装载货物。新华社发（唐克摄）

7月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，比6月份回落1.9个百分点，高于2019年、2020年同期增速。其中，高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长15.6%、6.4%，两年平均分别增长12.7%、9.7%。新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备产量同比分别增长162.7%、42.3%、41.3%、10.3%，两年平均增速均超过14%。

8月16日，在国新办举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖用一组组数据，展现了7月份国民经济延续稳定恢复的态势。

来自国家统计局的数据显示，1—7月份，全国规模以上工业增加值同比增长14.4%，两年平均增长6.7%。其中，医药制造业、电气机械和器材制造业增加值同比分别增长29.3%、26.2%。

1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42183亿元，同比增长66.9%，两年平均增长20.6%；规模以上工业企业营业收入利润率为7.11%，比2020年1—6月份提高1.66个百分点。

不仅工业生产稳步增长、高技术制造业增势较好，服务业也继续恢复，市场销售持续增加，固定资产投资总体稳定，货物进出口较快增长。同时，就业形势总体稳定，物价水平总体平稳。

从公布的数据来看，7月份主要指标增速继续放缓，其中疫情、汛情造成了多大影响？为何说国民经济延续稳定恢复的态势？

“7月份，受外部不确定因素增加和国内汛情、疫情影响，部分主要指标增速有所回落。”付凌晖解释说，但从累计来看，主要宏观指标仍处在合理区间，经济总体延续了恢复态势。

具体而言，主要呈现生产稳定发展、需求继续增长、就业物价总体稳定等特点。比如，夏粮今年增产2.1%，秋粮生产总体稳定；工业持续增长，1—7月份规模以上工业增加值同比增长14.4%，继续保持较快增长；投资平稳增长，1—7月份投资同比增长10.3%……

尤为值得关注的是，创新发展韧性增强，新产业发展向好。1—7月份，高技术制造业增加值同比增长21.5%，两年平均增长13.1%；高技术产业投资同比增长20.7%，两年平均增长14.2%，继续保持较快增长。新产品、新业态迅速增长，1—7月份新能源汽车、工业机器人产量同比分别增长194.9%和64.6%，实物商品网上零售额同比增长17.6%。

“新发展格局构建持续推进。改革创新持续深化，生产分配流通消费循环在改善。”付凌晖说，生产领域保持恢复，1—7月份，41个工业大类行业中39个行业同比实现增长，其中27个行业同比增速超过10%。分配领域利润和收入较快增长，1—6月份，规上工业利润同比增长66.9%，两年平均增长20.6%；上半年财政收入同比增长21.8%。

(责编：赵超、陈键)