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四川盆地探明千亿方储量大气田

瞿剑
2021年08月17日07:55 | 来源：科技日报
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原标题：四川盆地探明千亿方储量大气田

　　中国石化16日宣布，其所属西南石油局中江气田新增天然气探明储量340.29亿方，累计探明储量达1061亿方；现已连续两年产气超10亿方，为助力川渝地区建设我国首个千亿级天然气生产基地奠定了资源基础。

　　中国石化介绍，中江气田位于四川省德阳市中江县，主力气藏埋深2000—3000米，占地面积404.9平方公里，具有低孔、低渗、隐蔽性强等特点，属于典型的致密砂岩气藏。中国石化通过技术攻关形成一体化评价等配套关键技术体系，有力支撑中江气田高质量勘探。目前，中江气田累计产气达52.9亿方，相当于每年可满足550万户家庭日常生活用气。

　　四川盆地超深层天然气、深层页岩气资源丰富，是未来增储上产主阵地，但探明率低、开发建设难度大、风险高。近年来，中国石化西南石油局先后攻克窄河道致密气田、超深层高含硫气田、深层页岩气田三大领域油气勘探开发难题，使我国成为全球少数掌握超深层高含硫生物礁大气田全套勘探开发技术的国家之一，引领我国超深层天然气、深层页岩气勘探开发实现新跨越，为我国乃至世界深层气开发提供成功经验。目前已在四川盆地开发了元坝、威荣等20多个大中型油气田，累计生产天然气超800亿方，天然气年产能超80亿方，惠及长江沿线8个省市、数千家企业、2亿多居民。

(责编：赵超、陈键)

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