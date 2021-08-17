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科技手段在环保督察中立功

李禾
2021年08月17日07:56 | 来源：科技日报
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原标题：科技手段在环保督察中立功

　　8月13日，中央生态环境保护督察办公室常务副主任徐必久指出，公开典型案例是中央生态环境保护督察工作的重要内容，“被督察对象怕曝光什么，我们就要曝光什么。”他说，这样有利于传导压力，更好推进工作。

　　4月6日到5月9日，第二轮第三批中央生态环境保护督察开展了对云南、江西等8个省（区）的督察工作。截至6月底，受理转办的2.9万余件群众举报，已办结或阶段办结的约2.79万件。

　　目前，中央生态环境保护督察建立了一套较完备的制度体系。“在进驻前两三个月，甚至更早的时候，督察组就开始摸排问题了。”徐必久透露，在督察进驻前，很多问题的线索、证据链已经固定。一些地方和单位不把功夫下在平时，而是靠临时突击来蒙混过关，肯定是不行的。

　　督察并非只有“眼睛看、鼻子闻”这样的传统手段，科技也发挥了支撑作用。比如大尺度、长时间的卫星遥感解析，无人机航拍及快速检测等手段，能迅速、准确地查明生态环境问题。

　　“为落实督察整改，我们还采取了一系列措施。”徐必久说，包括指导编制督察整改方案，实施“清单化”管理和重点盯办、建立定期报告抽查制度等，督促地方抓好整改落实；建立验收销号、开展督导约谈和专项督察、督察“回头看”等措施保障整改落实；通过整改效果公开，发挥社会监督作用，接受群众检验等。

(责编：赵超、陈键)

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