科技手段在环保督察中立功
2021年08月17日07:56 | 来源：科技日报
小字号
原标题：科技手段在环保督察中立功
8月13日，中央生态环境保护督察办公室常务副主任徐必久指出，公开典型案例是中央生态环境保护督察工作的重要内容，“被督察对象怕曝光什么，我们就要曝光什么。”他说，这样有利于传导压力，更好推进工作。
4月6日到5月9日，第二轮第三批中央生态环境保护督察开展了对云南、江西等8个省（区）的督察工作。截至6月底，受理转办的2.9万余件群众举报，已办结或阶段办结的约2.79万件。
目前，中央生态环境保护督察建立了一套较完备的制度体系。“在进驻前两三个月，甚至更早的时候，督察组就开始摸排问题了。”徐必久透露，在督察进驻前，很多问题的线索、证据链已经固定。一些地方和单位不把功夫下在平时，而是靠临时突击来蒙混过关，肯定是不行的。
督察并非只有“眼睛看、鼻子闻”这样的传统手段，科技也发挥了支撑作用。比如大尺度、长时间的卫星遥感解析，无人机航拍及快速检测等手段，能迅速、准确地查明生态环境问题。
“为落实督察整改，我们还采取了一系列措施。”徐必久说，包括指导编制督察整改方案，实施“清单化”管理和重点盯办、建立定期报告抽查制度等，督促地方抓好整改落实；建立验收销号、开展督导约谈和专项督察、督察“回头看”等措施保障整改落实；通过整改效果公开，发挥社会监督作用，接受群众检验等。
(责编：赵超、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 如何“助攻”实体经济高质量发展？听听专家怎么说
- 人民网北京8月16日电 （记者毕磊）近年来，我国数字经济创新创业活跃，数字技术蓬勃发展，数字经济与实体经济的融合日益深化，新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现。专家指出，实体经济的产业形态在发生变化，基于数字化、智慧化的产业链、供应链进行分工，产生了新的分工模式和更多的产业形态。…
相关新闻
- 评论
- 关注