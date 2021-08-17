胡国生

原标题：推动农村金融创新 助力乡村振兴

金融一直是农村资金来源的重要渠道，实施乡村振兴战略与新时代农村金融创新具有高度契合性，乡村振兴离不开金融创新的支持，同时也可以反过来促进农村金融的发展。农村金融创新与乡村振兴的相互促进和有机统一，将有力推动农村经济的可持续发展。一方面，农村金融创新通过提供新的金融产品、支付方式和融资渠道，优化农村市场的资源配置，提升农村经济的风险管理水平，推动农村经济有序运行，是农村经济快速发展和实现乡村振兴的重要保障；另一方面，乡村振兴扩大农村实体经济总量，拓展农村金融的市场容量，为农村金融创新奠定坚实经济基础。

在传统金融模式下，农村地区特别是贫困地区资金外流明显，导致农村资本结构性短缺，出现“融资难”“融资贵”等现象，在一定程度上阻碍了农村地区金融和经济的发展，不利于乡村振兴战略的全面实施。推动乡村振兴，农村经济结构在调整优化的过程中必然会出现新的金融需求，为满足这些新需求，农村金融创新在科技结算方式、普及程度、融资服务模式等方面都呈现出全新的特点。

一是科技性。通过广泛应用已有金融业领域的先进技术，完善农村金融市场的制度、产品和金融模式，提升金融支持乡村振兴的便捷性和有效性。其中，移动金融和互联网金融的广泛应用，有助于为农村提供成熟的金融技术和便捷的金融基础设施，为今后一段时期推动农村金融创新提供持续动力。

二是普惠性。乡村振兴战略下农村金融创新的主要目的，是促进适当有效的农村金融产品和金融服务的推广应用，使其普及到整个农村地区，以可负担的成本满足农村经济主体的金融需求。2020年中央一号文件就明确指出，稳妥扩大农村普惠金融改革试点，推出更多免抵押、免担保、低利率、可持续的普惠金融产品。伴随着农村改革的不断推进，农民名下的宅基地、林地等可以通过金融创新产品实现融资，最终激活农村潜在的消费需求和投资需求，推动乡村振兴持续发展。

三是融合性。乡村振兴的基础是产业振兴，随着新的金融科技的广泛应用，新时期的农村金融创新更多体现在促进金融服务与农村产业的深度结合上，着重于实现金融与农村生产要素融合、产业融合，进一步改善农村金融生态，为乡村振兴提供有效金融支持。

四是市场导向。在乡村振兴战略引导下，金融创新的方向是有效引入社会资本，扩大农业投资，发挥市场导向，通过金融市场的价格机制有效调节农村金融机构与农村主体的市场行为。市场能激发出经济活动参与者的创新热情，不断创造出新的金融产品和金融服务。当然，农村金融创新也离不开政府的有力支持，但政府的工作重点是快速推进农村金融基础设施建设，推进相关的政策改革，最终目的还是要通过市场力量引进符合要求的农业生产组织和金融机构，注入社会资本，盘活农村集体资源，提升农业生产效率，促进农村市场经济的发展。

农村金融创新有助于激活农民增收致富的内生能力，提升农业生产效率，为促进农业实现规模化和现代化提供充足的社会资本和金融资本。农村金融机构要贯彻落实党中央决策部署，通过创新助力农村经济长远发展，为推进乡村振兴提供持续资金保障。

加强信用制度建设。信用制度是金融的基础，通过建立良好的农村信贷担保机制、信用评级机制和信用增级机制，促进农村金融机构改革，大幅减少农村低收入人群的金融服务成本。提升农村产业项目融资、资产证券化融资等直接融资模式比例，更大程度汇聚社会资本，切实缓解“融资难”“融资贵”问题，实现农业集约化生产和增加农民收入，实现农村共享发展和共同富裕。

有序推进农业保险创新。在面对疫情、自然灾害等冲击时，农村金融监管应具有包容性，在风险可控的前提下，在信贷规模、利率定价等方面适当降低对农村地区的要求，支持支柱产业链上的龙头企业和新型农业经营主体等尽快脱离困境，同时建立风险防控协同机制，保障农业生产的可持续发展。有序推进农业保险产品的创新，加强农村保险业同其他金融机构风险的横向管理，推出创新性保险产品，完善特色产业保险、指数保险等农业保险品种，拓展保险在灾害救助和社会风险管理等方面的功能，提高农民的抗风险能力。加强巨灾保险和政策性农业保险创新，拓宽风险的纵向分散渠道，降低农村风险管理成本，保证农村地区经济长远发展。

加强金融模式创新，引导资金流入农村。大力推进直接融资模式创新。充分盘活用好集体所有的闲置房屋和山林、池塘等资源，结合各地历史人文等区域特色，积极发展新产业新业态，吸引外部资金进入乡村。大力加强间接融资模式的灵活转换。紧密围绕农业合作社和农业组织的金融服务需求，培育小额信贷、保险和储蓄相结合的金融创新机制，构建多层次的农村金融资产结构，形成涵盖创新链、产业链、价值链的金融资产服务体系，让农民资产配置具备可选择性，激发农民投资活力。推进农村地区供应链金融创新，提升农村物流信息化、智能化水平，促进农村产业链、供应链稳定，提高农产品输出速度和运转效率。

推进农村金融工具创新。推广移动金融等金融科技，加强乡村绿色信贷服务水平。在短期内，金融创新产品的使用可能会提高农村金融机构的经营运作成本，但长期却有利于农村经济秩序的平稳运行和可持续发展，提高农村金融机构的潜在收益，为乡村振兴提供稳定的金融基础条件。

普及农村基层金融知识教育培训。重视农村地区金融机构乡镇营业网点金融人才队伍的建设，培养和引进一批扎根乡村的金融人才队伍。同时，加强金融知识宣传和金融知识培训，提高农民金融知识和诚信意识。在移动互联网时代，金融意识的提高能激励农民灵活配置资金，优化金融投资行为和重视金融安全问题。推广农村普惠金融和金融技术教育，让更多农民更好更快地适应新型农业和现代化农业发展的要求，提高获得稳定收入的能力，加快乡村振兴的进程。

（作者：胡国生，系湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心中南民族大学分中心研究员）

(责编：赵超、陈键)