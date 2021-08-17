亢 舒

原标题：房地产调控效果显现

国家统计局8月16日公布的数据显示，7月份70个大中城市商品住宅销售价格环比、同比涨幅总体回落。这表明，上半年以来，房地产调控效果正逐步显现。

记者梳理发现，7月份，70个大中城市中新建商品住宅销售价格与上月相比下降的城市有16个，持平的有3个，上涨的有51个。青岛、海口、银川均上涨1.0%，无锡上涨0.9%，北京、长沙均上涨0.8%，济南、重庆、西安、西宁、济宁均上涨0.7%。二手住宅方面，70个大中城市中价格与上月相比下降的城市有26个，持平的有3个，上涨的有41个。其中，海口上涨1.3%，长沙上涨1.2%，北京、上海均上涨0.7%，广州、西安、烟台均上涨0.6%。

当前，部分城市出现的房价过快上涨趋势得到一定程度抑制。国家统计局新闻发言人付凌晖在16日举行的国新办新闻发布会上介绍，今年以来，随着经济恢复以及融资条件的改善，部分地区房价上涨比较明显。对此，相关部门加强了市场调节，落实城市的主体责任，抑制不合理需求，促进房地产市场总体趋稳。7月份，70个大中城市商品住宅销售价格涨幅延续回落态势。从房地产销售和投资来看，房地产市场总体保持稳定。前7月，商品房销售面积两年平均增长7%，增速比上半年回落1.1个百分点；房地产开发投资两年平均增长8%，增速比上半年回落0.2个百分点。

业内人士认为，信贷资金的收紧以及房地产调控不断“打补丁”“补漏洞”是房价出现调整的主要原因。从中央有关会议对房地产市场平稳健康发展作出部署，到住建部门督导和约谈，再到重点房地产企业资金监测和融资管理的“三线四档”规则，针对银行业金融机构制定的房地产贷款集中度管理制度，以及土地出让“两集中”、打击经营贷违规进入楼市、升级限购、打击炒作学区房和“假离婚”、整顿房地产市场秩序等措施，房地产市场调控频次越来越密集，举措越来越有力，表明本轮调控的确是“动真格”。

中原地产首席分析师张大伟认为，不管是16个城市新建住宅价格环比下调，还是26个城市二手房价格环比下调，都为今年以来数量最多。特别是二手房价格涨幅明显放缓，表明各地密集出台的二手房价格管控措施有利于市场稳定，取得明显成效。

易居研究院智库中心研究总监严跃进预计，房价涨幅将继续面临管控，政策“工具箱”仍将进一步丰富。下半年新房项目的季节性增多以及住房租赁政策陆续推出，将会对二手房价格产生一定影响，有利于平抑二手房价格。

付凌晖表示，下阶段，各地区各部门将坚持房住不炒，持续稳地价、稳房价、稳预期，继续完善“多主体供应、多渠道保障、租购并举”的住房制度，房地产市场有望保持平稳发展。

(责编：赵超、陈键)