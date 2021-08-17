人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

七十个大中城市房价涨幅总体回落——

房地产调控效果显现

亢 舒
2021年08月17日08:09 | 来源：经济日报
小字号
原标题：房地产调控效果显现

　　国家统计局8月16日公布的数据显示，7月份70个大中城市商品住宅销售价格环比、同比涨幅总体回落。这表明，上半年以来，房地产调控效果正逐步显现。

　　记者梳理发现，7月份，70个大中城市中新建商品住宅销售价格与上月相比下降的城市有16个，持平的有3个，上涨的有51个。青岛、海口、银川均上涨1.0%，无锡上涨0.9%，北京、长沙均上涨0.8%，济南、重庆、西安、西宁、济宁均上涨0.7%。二手住宅方面，70个大中城市中价格与上月相比下降的城市有26个，持平的有3个，上涨的有41个。其中，海口上涨1.3%，长沙上涨1.2%，北京、上海均上涨0.7%，广州、西安、烟台均上涨0.6%。

　　当前，部分城市出现的房价过快上涨趋势得到一定程度抑制。国家统计局新闻发言人付凌晖在16日举行的国新办新闻发布会上介绍，今年以来，随着经济恢复以及融资条件的改善，部分地区房价上涨比较明显。对此，相关部门加强了市场调节，落实城市的主体责任，抑制不合理需求，促进房地产市场总体趋稳。7月份，70个大中城市商品住宅销售价格涨幅延续回落态势。从房地产销售和投资来看，房地产市场总体保持稳定。前7月，商品房销售面积两年平均增长7%，增速比上半年回落1.1个百分点；房地产开发投资两年平均增长8%，增速比上半年回落0.2个百分点。

　　业内人士认为，信贷资金的收紧以及房地产调控不断“打补丁”“补漏洞”是房价出现调整的主要原因。从中央有关会议对房地产市场平稳健康发展作出部署，到住建部门督导和约谈，再到重点房地产企业资金监测和融资管理的“三线四档”规则，针对银行业金融机构制定的房地产贷款集中度管理制度，以及土地出让“两集中”、打击经营贷违规进入楼市、升级限购、打击炒作学区房和“假离婚”、整顿房地产市场秩序等措施，房地产市场调控频次越来越密集，举措越来越有力，表明本轮调控的确是“动真格”。

　　中原地产首席分析师张大伟认为，不管是16个城市新建住宅价格环比下调，还是26个城市二手房价格环比下调，都为今年以来数量最多。特别是二手房价格涨幅明显放缓，表明各地密集出台的二手房价格管控措施有利于市场稳定，取得明显成效。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进预计，房价涨幅将继续面临管控，政策“工具箱”仍将进一步丰富。下半年新房项目的季节性增多以及住房租赁政策陆续推出，将会对二手房价格产生一定影响，有利于平抑二手房价格。

　　付凌晖表示，下阶段，各地区各部门将坚持房住不炒，持续稳地价、稳房价、稳预期，继续完善“多主体供应、多渠道保障、租购并举”的住房制度，房地产市场有望保持平稳发展。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
如何“助攻”实体经济高质量发展？听听专家怎么说
　　人民网北京8月16日电 （记者毕磊）近年来，我国数字经济创新创业活跃，数字技术蓬勃发展，数字经济与实体经济的融合日益深化，新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现。专家指出，实体经济的产业形态在发生变化，基于数字化、智慧化的产业链、供应链进行分工，产生了新的分工模式和更多的产业形态。…
观察：落实税收红利 助力北京冬奥会和冬残奥会筹办工作
　　当前，北京2022年冬奥会和冬残奥会各项筹备工作已进入全面冲刺、决战决胜的关键阶段。 在国家税务总局统筹指导下，北京、河北两地税务部门按照党中央、国务院决策部署，将服务冬奥会和冬残奥会筹办作为深入推进党史学习教育、开展“我为群众办实事”实践活动的重要内容和实际举措，深化内外协同机制，积极落实优惠政策，创新推出服务举措，为北京冬奥会和冬残奥会顺利筹办贡献税务力量。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部