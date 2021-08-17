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农业保险需扩面增品提标

董希淼 熊礼慧
2021年08月17日08:09 | 来源：经济日报
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原标题：农业保险需扩面增品提标

　　2021年是我国全面实施乡村振兴战略的重要一年。金融在支持巩固拓展脱贫攻坚成果、助力全面推进乡村振兴方面，可发挥重要作用。

　　近年来，我国农业保险发展迅速，承保农作物品种达两百多个。农业保险在贯彻落实中央强农惠农富农政策、防范化解农业生产风险、稳定农民收入、落实国家粮食安全战略和宏观调控政策等方面发挥了重要作用。

　　与此同时，农业保险也存在某些不足。一是险种设计不合理。相比森林保险在四类农业保险大类中占比超过50%，与农民生产生活关系密切的种植业和养殖业保险占比低。二是收入保险比例低。我国大部分地区农业保险品种以生产成本保险为主，一旦遇到重大灾害，此类保险只能帮助农民收回成本，难以解决“因灾致贫”等问题，应注意提高收入保险比例。三是保障水平有限。四是保险服务相对落后。经营农业保险机构还不够多，农业保险信息化、数字化程度较低，保险核保与理赔方式较为简单，难以提供差异化、个性化的线上产品与服务。

　　在实践中，金融支持服务乡村振兴往往聚焦于融资服务，对农业保险作用重视程度还有待加强。从有关调研情况看，如果农业保险保障全面有力，能有效降低农业和农户经营风险，也有助于缓解其融资难、融资贵等问题。“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出，要“发展农业保险”；2020年中央一号文件要求“按照扩面增品提标的要求，完善农业保险政策”。下一步，应采取更有力措施，进一步做大做强农业保险。

　　第一，创新农业保险品种。继续扩大保险品种，尤其是扩大经济作物参保范围；增加与农民密切相关的种植业保险、养殖业保险和其他涉农保险的比例，如农房、农业机械、涉农意外保险等；进一步扩大农业保险覆盖区域，提高中西部地区农业参保水平。

　　第二，提高农业保险保障水平。农业生产仍有较大的未保障部分，农村的保险可得性仍然较弱，所以农业保险应进一步扩面、增品、提标，继续提升深度和广度。同时，将农业保险与农业产业发展相融合，激发保障需求，提高保障水平，助力农业产业发展。

　　第三，加快收入保险发展。收入保险克服成本保险诸多弊端，应借鉴发达经济经验，丰富收入保险产品线，提高发展速度。针对收入保险农户承担保费较多等问题，可以试点采用财政资金补贴等，委托商业保险公司经营；或者由政府牵头建立政策性的保险公司进行经营。

　　第四，大力发展政策性农业保险。进一步创新政策性农业保险产品，因地制宜发展特色农产品保险，可探索开发一揽子综合保险，并列入政府补贴范畴，调动农户参保的积极性，实现“愿保尽保”。

　　第五，创新保险服务方式。充分发挥金融科技在农业保险中的重要作用，探索“金融科技+农业保险”服务新模式，将更多的农业保险产品迁移到互联网平台、应用程序等。同时，在核保理赔等环节运用卫星遥感、溯源系统、生物识别等手段，提高服务质量和效率。

(责编：赵超、陈键)

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