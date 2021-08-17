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严把临期食品安全关

廖海金
2021年08月17日08:09 | 来源：经济日报
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原标题：严把临期食品安全关

　　相关数据显示，2020年中国零食行业总产值规模超过3万亿元，即使按1%的库存沉淀计算，临期食品行业市场规模也有望突破300亿元。

　　反食品浪费法中明确规定，超市、商场等食品经营者应当对其经营的食品加强日常检查，对临近保质期的食品分类管理，作特别标示或者集中陈列出售。也就是说，临期食品不是过期食品，而是保质期限临近，商家为了避免临期食品变成过期食品，而低价促销的商品，仍属于符合保质期要求的安全食品。不过，商家销售临期食品，必须在醒目位置标示“临期食品销售专区”，保障消费者知情权。

　　临期食品市场的出现，既盘活了企业库存，又以比较低的价格让消费者享受味觉体验，还有助于减少粮食浪费，节省社会资源，可谓是一举多得。不过，食品一旦进入临期阶段，影响其安全的不确定风险会明显增加。譬如，食品运输贮存条件不达标，即便保质期未过也可能变质。此外，网购是时下商品销售的重要渠道，而临期食品一旦成为一些电商的专门业务，若没有严格的规定及有效的监管，其溯源管理与安全管理无疑会更困难。

　　民以食为天，食以安为先。减少食品浪费与保证食品安全不可偏废，允许临期食品销售，必须守住食品安全底线，竭力避免销售的无序泛滥，确保消费者买得放心、吃得安心。

　　一方面，要尽快完善临期食品流通方面的法规，使临期食品的流通符合安全条件并遵循严格的程序。另一方面，要积极探索和完善临期食品流通销售渠道的严格管控制度，保证渠道的专业性、可靠性。与此同时，相关部门也要加强监管工作，对商家销售临期食品进行规范化管理，实施全程可追溯系统，对不法商家隐瞒临期食品信息，恣意翻新销售过期食品等不法行为，要重拳出击，绝不手软，保障消费者“用打折的价格，吃到不打折的美味”。

(责编：赵超、陈键)

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