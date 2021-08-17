吉蕾蕾

原标题：外卖取餐怎样更安全

外卖骑手正在使用智能取餐柜取餐。本报记者 吉蕾蕾摄

中午11点左右，在汉堡王北京朝阳大悦城店吧台前等餐的顾客并不多，但厨房的工作人员十分忙碌。吧台左侧设置的一排透明取餐柜，开门关门的声音此起彼伏，骑手们娴熟有序地输入取餐码，拿餐离开。

“使用外卖智能取餐柜，可以分离堂食顾客取餐和外卖取餐区域。”餐厅经理陈海艳告诉记者，以前每到就餐高峰期，顾客和外卖骑手都围着吧台问“我的餐好了没”，现在有了取餐柜，不仅提高了顾客堂食的体验，也降低了餐厅工作人员和外卖骑手之间的沟通成本。更重要的是，“无接触取餐”让餐品交接更安全、快速。

中国烹饪协会副会长吴颖表示，外卖智能取餐柜作为“无接触配送”的配套服务设施，提升了外卖履约环节的服务规范性，也给多方主体带来了价值。对商户来说，在店内铺设商户出餐柜，解决了点餐高峰期骑手取餐场面混乱、餐品丢失、错拿等问题，有效提升了商户的外卖运营规范化水平；对骑手来说，智能取餐柜能够临时存储外卖，不仅提高了取餐准确率，也提升了外卖送达的便利度；对消费者来说，智能取餐柜具有取餐时间灵活、避免外卖食品错拿丢失、提升食品安全防护、保护隐私等多个优势。

不过，也有很多消费者提出疑问，智能取餐柜的卫生、食品安全问题如何保障？汉堡王企业事务部高级经理王旭东告诉记者，目前，汉堡王在其设置取餐柜的逾100家门店内，都设有专人负责餐柜的清洁卫生，取餐柜自带紫外线消毒功能，每天早晚也会进行空柜消毒。

对于取餐柜食品存取的具体要求，中国烹饪协会近日联合多个企业单位发布的我国首个《外卖智能取餐柜管理规范》中也有明确。比如，消费者超过30分钟仍未取餐的，互联网平台、商户或运营商应及时通过系统通知、短信、电话、配送员提醒等方式提示消费者尽快取餐，以保障食品从出餐到消费者食用控制在安全时间范围内。

同时，在取餐柜的日常管理和清洗消毒上，《规范》也提出，商户、运营商应建立智能取餐柜运营管理制度和清洗消毒制度，配备相应人员负责取餐柜的日常管理、定期清洁消毒。设备要求上，《规范》也明确外卖智能取餐柜宜根据实际使用场景配置保温、冷藏功能，进一步提升保障食品安全的水平。

值得关注的是，尽管公众对智能取餐柜的接受度很高，但不代表骑手不再上门送餐。美团外卖北京区域配送经理刘欣然介绍，只要符合上门条件，外卖骑手还是会优先上门送餐；对疫情防控要求严格的区域，出于安全考虑，会推荐消费者使用取餐柜。

目前，智能取餐柜已在全国逾60个城市落地试运营，特别是在外卖需求较大的商圈、疫情防控要求更高的医院和高校等重要场所。但对于部分餐饮企业来说，设置取餐柜还有不小难度，比如对厨房有要求、场地改造费用高。

今年7月，国家市场监管总局等七部门联合印发的《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》明确指出，鼓励通过推广铺设智能取餐柜等形式，提升外卖送达的便利度。外卖智能取餐柜是外卖行业积极探索保障食品安全、推动行业高质量发展的创新举措，我们期待更多的配套措施落地，给公众营造更放心、更安心的餐饮消费环境。

(责编：赵超、陈键)