郭子源

原标题：银行理财吸引超6000万投资者

银行业理财登记托管中心日前发布《中国银行业理财市场半年报告（2021年上）》（以下简称《报告》）显示，截至2021年6月末，银行理财产品存续规模为25.80万亿元，同比增长5.37%，银行理财市场整体运行平稳。

其中，理财产品净值化转型有序推进，产品结构不断优化。截至2021年6月末，净值型理财产品存续规模高达20.39万亿元，占比79.03%，较今年初和去年同期分别上升11.75个百分点和23.90个百分点。

从发行和收益角度看，今年上半年我国商业银行和理财公司累计新发产品2.55万只，累计募集资金62.41万亿元，累计为投资者创造收益4137.51亿元。

个人投资者达6114万人

“银行理财仍是百姓投资理财的主要选择。”招联金融首席研究员董希淼说。《报告》显示，截至2021年6月末，持有理财产品的投资者数量达6137.73万个，较年初增长47.45%，同比增长137.71%，其中个人投资者达6114.09万人，较年初增加1965.99万人；机构投资者23.64万家，较年初增加9.26万家。

多位业内人士表示，2021年是《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（即“资管新规”）落地实施的第三年，也是银行理财规范转型的收官之年。目前，随着理财产品净值化转型平稳推进，理财业务已逐步打破“刚性兑付”，回归“受人之托，代客理财”的本源。

《报告》显示，截至2021年6月末，净值型理财产品存续规模达20.39万亿元，占比高达79.03%，同比提高23.90个百分点。

与净值化转型相对应，银行理财市场的存量资产处置也在稳步推进，其中保本型产品持续压降，截至2021年6月末，存续余额仅为0.15万亿元，同比减少90.68%。

从理财产品的运作模式看，开放式理财产品的规模、占比均不断提高。2021年上半年，开放式产品累计募集资金58.60万亿元，占理财产品募集总金额的93.90%，募集资金同比增长10.09%，占比较去年同期增加3.86个百分点。

至于封闭式理财产品，其突出特点是封闭期限进一步拉长。2021年上半年，全市场新发封闭式产品的加权平均期限整体呈上升态势，以6月为例，其期限为281天，较2020年12月增长13.13%，同比增长39.99%。

“封闭式产品期限拉长，从侧面说明理财产品满足长期投资、价值投资需求的能力不断增强。”银行业理财登记托管中心相关负责人说。

值得注意的是，随着理财产品净值化转型不断深入，保本保收益的产品将不复存在，对此，投资者应及时转变投资理念，提高对投资风险的研判能力以及对理财机构的选择能力。

“下一步，要从提升国民金融能力的高度出发，提升投资者教育的针对性和有效性，坚决打破刚性兑付，实现‘卖者尽责’与‘买者自负’的有机统一，推动银行理财健康、可持续发展。”董希淼说。

加大服务实体经济力度

作为我国资产管理市场的最大参与者，银行理财对实体经济的服务力度、能力也在持续提升，更加主动地融入国民经济和社会发展大局。

《报告》显示，截至2021年6月末，银行理财投向债券类资产19.29万亿元、非标准化债权类资产3.75万亿元、未上市企业股权等权益类资产1.17万亿元，较好地实现了理财资金与实体经济融资需求的有效对接。

尤其是今年以来，银行理财市场积极响应国家政策号召，通过认购绿色债券等方式践行社会责任，参与塑造、完善ESG（环境、社会责任和公司治理）投资体系，助力我国实现碳达峰、碳中和目标。

具体来看，今年上半年银行理财市场新发行ESG主题理财产品18只，累计募集资金超100亿元；截至2021年6月末，全市场ESG主题理财产品存续余额超400亿元，较年初增长约50%，同比增长超2.14倍。

此前，工银理财有限责任公司已在北京正式发布中证工银理财“碳中和”资产配置指数以及绿色金融理财产品，前者聚焦于高碳减排与深度低碳板块超过30个细分领域的股债资产，后者主要投向绿色债券、符合绿色金融主题方向的权益类资产。

此外，今年上半年银行理财产品投向绿色债券超800只，投资规模超2000亿元，较年初增长16.79%，同比增长26.46%，为我国绿色经济的转型提供了有力的资金支持，在实现财务回报投资目标的同时，兼具了社会责任和可持续发展等多层目标。

“接下来，银行理财要继续服务好国家战略和经济社会发展，理财资金在坚持市场化、法治化原则之下，应在绿色发展、科技创新、乡村振兴等领域发挥更大的作用。”董希淼说，特别是，要参与塑造和完善ESG投资体系，优化理财产品投资组合，为实现碳达峰、碳中和目标贡献力量；同时，金融管理部门也要完善绿色金融标准、企业信息披露和激励约束机制建设，助力绿色资产管理发展。

理财公司异军突起

在理财产品净值化转型的过程中，理财公司也作为一项配套制度产物而登场，目前已成为理财市场存续规模最大的机构类型。截至2021年6月末，理财公司已筹建28家，其中21家已正式开业，较去年同期增加8家，产品存续规模10.01万亿元，占理财市场比例达38.80%。

在已开业的21家理财公司中，按控股股东类型区分，共有大型银行理财子公司6家、股份制银行理财子公司6家、城商行理财子公司6家、农村金融机构理财子公司1家、外资控股的理财公司2家。

商业银行理财子公司是近年来的一项重要制度创新。从法律关系上看，银行理财属于直接融资，本质是“受人之托、代客理财”，银行并不承担投融资风险。但在此前的“保本理财”时期，银行理财更像是间接融资，常与存款混淆，导致本应分散的投资风险反而集中在银行体系内，系统性金融风险不断积聚。

为了防范化解金融风险，监管层要求银行的理财业务与信贷、自营交易、证券投行等业务分离，通过一个“自主经营、自负盈亏”的独立法人机构运行，这便是理财子公司。

《报告》认为，理财公司的异军突起使得我国理财市场主体得以进一步丰富，为资产管理市场的发展注入了新生力量，不同类型的理财公司在产品结构、投资资产等方面呈现不同特点。

从产品的存续情况看，截至2021年6月末，在理财公司存续的10.01万亿元产品中，大型银行理财子公司规模最大，达5.42万亿元，占比54.15%；其次是股份制银行理财子公司，规模3.52万亿元，占比35.16%。

从产品的发行和募集情况看，2021年上半年，新发行产品数量最多的是大型银行理财子公司，合计发行产品1513只；其次是城商行理财子公司932只，以及股份制银行理财子公司750只。

“下半年，银行理财市场将严格落实监管部门要求，充分利用‘资管新规’过渡期收官的关键时期，持续坚定不移地推进理财业务转型，规范理财业务发展。”银行业理财登记托管中心上述负责人说，该中心将继续完善理财信息披露平台，支持、引导理财产品发行机构通过行业统一渠道披露信息，为投资者提供可靠的产品查询途径，提升银行理财市场的透明度。

(责编：赵超、陈键)