人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

截至6月末，产品存续规模25.8万亿元——

银行理财吸引超6000万投资者

郭子源
2021年08月17日08:14 | 来源：经济日报
小字号
原标题：银行理财吸引超6000万投资者

　　银行业理财登记托管中心日前发布《中国银行业理财市场半年报告（2021年上）》（以下简称《报告》）显示，截至2021年6月末，银行理财产品存续规模为25.80万亿元，同比增长5.37%，银行理财市场整体运行平稳。

　　其中，理财产品净值化转型有序推进，产品结构不断优化。截至2021年6月末，净值型理财产品存续规模高达20.39万亿元，占比79.03%，较今年初和去年同期分别上升11.75个百分点和23.90个百分点。

　　从发行和收益角度看，今年上半年我国商业银行和理财公司累计新发产品2.55万只，累计募集资金62.41万亿元，累计为投资者创造收益4137.51亿元。

　　个人投资者达6114万人

　　“银行理财仍是百姓投资理财的主要选择。”招联金融首席研究员董希淼说。《报告》显示，截至2021年6月末，持有理财产品的投资者数量达6137.73万个，较年初增长47.45%，同比增长137.71%，其中个人投资者达6114.09万人，较年初增加1965.99万人；机构投资者23.64万家，较年初增加9.26万家。

　　多位业内人士表示，2021年是《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（即“资管新规”）落地实施的第三年，也是银行理财规范转型的收官之年。目前，随着理财产品净值化转型平稳推进，理财业务已逐步打破“刚性兑付”，回归“受人之托，代客理财”的本源。

　　《报告》显示，截至2021年6月末，净值型理财产品存续规模达20.39万亿元，占比高达79.03%，同比提高23.90个百分点。

　　与净值化转型相对应，银行理财市场的存量资产处置也在稳步推进，其中保本型产品持续压降，截至2021年6月末，存续余额仅为0.15万亿元，同比减少90.68%。

　　从理财产品的运作模式看，开放式理财产品的规模、占比均不断提高。2021年上半年，开放式产品累计募集资金58.60万亿元，占理财产品募集总金额的93.90%，募集资金同比增长10.09%，占比较去年同期增加3.86个百分点。

　　至于封闭式理财产品，其突出特点是封闭期限进一步拉长。2021年上半年，全市场新发封闭式产品的加权平均期限整体呈上升态势，以6月为例，其期限为281天，较2020年12月增长13.13%，同比增长39.99%。

　　“封闭式产品期限拉长，从侧面说明理财产品满足长期投资、价值投资需求的能力不断增强。”银行业理财登记托管中心相关负责人说。

　　值得注意的是，随着理财产品净值化转型不断深入，保本保收益的产品将不复存在，对此，投资者应及时转变投资理念，提高对投资风险的研判能力以及对理财机构的选择能力。

　　“下一步，要从提升国民金融能力的高度出发，提升投资者教育的针对性和有效性，坚决打破刚性兑付，实现‘卖者尽责’与‘买者自负’的有机统一，推动银行理财健康、可持续发展。”董希淼说。

　　加大服务实体经济力度

　　作为我国资产管理市场的最大参与者，银行理财对实体经济的服务力度、能力也在持续提升，更加主动地融入国民经济和社会发展大局。

　　《报告》显示，截至2021年6月末，银行理财投向债券类资产19.29万亿元、非标准化债权类资产3.75万亿元、未上市企业股权等权益类资产1.17万亿元，较好地实现了理财资金与实体经济融资需求的有效对接。

　　尤其是今年以来，银行理财市场积极响应国家政策号召，通过认购绿色债券等方式践行社会责任，参与塑造、完善ESG（环境、社会责任和公司治理）投资体系，助力我国实现碳达峰、碳中和目标。

　　具体来看，今年上半年银行理财市场新发行ESG主题理财产品18只，累计募集资金超100亿元；截至2021年6月末，全市场ESG主题理财产品存续余额超400亿元，较年初增长约50%，同比增长超2.14倍。

　　此前，工银理财有限责任公司已在北京正式发布中证工银理财“碳中和”资产配置指数以及绿色金融理财产品，前者聚焦于高碳减排与深度低碳板块超过30个细分领域的股债资产，后者主要投向绿色债券、符合绿色金融主题方向的权益类资产。

　　此外，今年上半年银行理财产品投向绿色债券超800只，投资规模超2000亿元，较年初增长16.79%，同比增长26.46%，为我国绿色经济的转型提供了有力的资金支持，在实现财务回报投资目标的同时，兼具了社会责任和可持续发展等多层目标。

　　“接下来，银行理财要继续服务好国家战略和经济社会发展，理财资金在坚持市场化、法治化原则之下，应在绿色发展、科技创新、乡村振兴等领域发挥更大的作用。”董希淼说，特别是，要参与塑造和完善ESG投资体系，优化理财产品投资组合，为实现碳达峰、碳中和目标贡献力量；同时，金融管理部门也要完善绿色金融标准、企业信息披露和激励约束机制建设，助力绿色资产管理发展。

　　理财公司异军突起

　　在理财产品净值化转型的过程中，理财公司也作为一项配套制度产物而登场，目前已成为理财市场存续规模最大的机构类型。截至2021年6月末，理财公司已筹建28家，其中21家已正式开业，较去年同期增加8家，产品存续规模10.01万亿元，占理财市场比例达38.80%。

　　在已开业的21家理财公司中，按控股股东类型区分，共有大型银行理财子公司6家、股份制银行理财子公司6家、城商行理财子公司6家、农村金融机构理财子公司1家、外资控股的理财公司2家。

　　商业银行理财子公司是近年来的一项重要制度创新。从法律关系上看，银行理财属于直接融资，本质是“受人之托、代客理财”，银行并不承担投融资风险。但在此前的“保本理财”时期，银行理财更像是间接融资，常与存款混淆，导致本应分散的投资风险反而集中在银行体系内，系统性金融风险不断积聚。

　　为了防范化解金融风险，监管层要求银行的理财业务与信贷、自营交易、证券投行等业务分离，通过一个“自主经营、自负盈亏”的独立法人机构运行，这便是理财子公司。

　　《报告》认为，理财公司的异军突起使得我国理财市场主体得以进一步丰富，为资产管理市场的发展注入了新生力量，不同类型的理财公司在产品结构、投资资产等方面呈现不同特点。

　　从产品的存续情况看，截至2021年6月末，在理财公司存续的10.01万亿元产品中，大型银行理财子公司规模最大，达5.42万亿元，占比54.15%；其次是股份制银行理财子公司，规模3.52万亿元，占比35.16%。

　　从产品的发行和募集情况看，2021年上半年，新发行产品数量最多的是大型银行理财子公司，合计发行产品1513只；其次是城商行理财子公司932只，以及股份制银行理财子公司750只。

　　“下半年，银行理财市场将严格落实监管部门要求，充分利用‘资管新规’过渡期收官的关键时期，持续坚定不移地推进理财业务转型，规范理财业务发展。”银行业理财登记托管中心上述负责人说，该中心将继续完善理财信息披露平台，支持、引导理财产品发行机构通过行业统一渠道披露信息，为投资者提供可靠的产品查询途径，提升银行理财市场的透明度。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
如何“助攻”实体经济高质量发展？听听专家怎么说
　　人民网北京8月16日电 （记者毕磊）近年来，我国数字经济创新创业活跃，数字技术蓬勃发展，数字经济与实体经济的融合日益深化，新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现。专家指出，实体经济的产业形态在发生变化，基于数字化、智慧化的产业链、供应链进行分工，产生了新的分工模式和更多的产业形态。…
观察：落实税收红利 助力北京冬奥会和冬残奥会筹办工作
　　当前，北京2022年冬奥会和冬残奥会各项筹备工作已进入全面冲刺、决战决胜的关键阶段。 在国家税务总局统筹指导下，北京、河北两地税务部门按照党中央、国务院决策部署，将服务冬奥会和冬残奥会筹办作为深入推进党史学习教育、开展“我为群众办实事”实践活动的重要内容和实际举措，深化内外协同机制，积极落实优惠政策，创新推出服务举措，为北京冬奥会和冬残奥会顺利筹办贡献税务力量。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部