罗逸姝 李静

原标题：强监管信号释放 “看门人”责任持续压实

监管部门采取多项举措压实中介机构“看门人”责任

数据来源：根据证监会网站内容整理

今年以来，监管机构持续强调压实中介机构“看门人”的责任，从严监管信号仍在。日前，证监会、中国证券业协会及各地证监局等纷纷采取举措压实中介机构“看门人”责任，而相关监管细则也陆续出台和完善。业内人士指出，这一系列举措的出台有助于提升监管有效性，督促中介机构主动归位尽责，夯实资本市场高质量发展基础。注册制背景下，中介机构特别是证券公司必须认真履职尽责，更好发挥中介机构“看门人”作用，为稳步推进全市场注册制改革积极创造条件。

多家机构投资者遭点名

强监管信号持续释放

证监会近日通报了第二十八批首发企业现场检查有关情况，检查对象共包括7家首发申请企业，其中主板1家，科创板3家，创业板3家。检查结果显示，部分首发在审公司存在会计处理不恰当、信息披露不充分、内部控制制度执行不到位等问题，部分中介机构存在履职程序不规范、底稿记录不完整等不足。

中国证券业协会也发布消息称，近期针对部分科创板项目报价一致性较高的线索，协会会同上交所对19家网下机构投资者开展联合现场检查。检查结果显示，相关网下投资者主要存在内控制度不完善、定价依据不充分、未严格履行定价决策程序、工作底稿未妥善保存等问题。协会对上述19家存在违规情形的投资者采取了相应自律措施。当晚，上交所在其官网公示了5份对科创板网下投资者违规报价的处罚结果，包括对深圳诚奇资产管理有限公司、上海少薮派投资管理有限公司、上海明汯投资管理有限公司、平安养老保险股份有限公司给予书面警示，对鹏华基金除了书面警示外，还有监管谈话。

此前，证监会网站公布10条券商处罚信息，共有7家券商和14位保代遭罚，安信证券、第一创业、东北证券、华西证券、海通证券、宏信证券、国金证券均被点名。从处罚原因来看，大多数和投行业务违规有关。

而近段时间，各地证监局也纷纷将“双随机”抽查提上工作议程，抽查对象涉及持牌金融机构、上市公司、债券发行人、律所和审计机构等。8月10日，吉林证监局公布辖区2021年证券期货分支机构现场检查“双随机”抽取结果，10家证券分支机构和4家期货分支机构在列。深圳证监局也下发通知，部署开展证券期货经营机构专项检查，其中便包括部署投行保荐业务检查，督促保荐机构完善内部控制、提高执业质量等。

“在试点注册制改革中，发行上市条件做‘减法’，中介机构归位尽责制度则需要做‘加法’，促使中介机构事前主动把关，主动去落实自己的责任，从真实性、准确性和完整性方面，将发行人的信息披露内容‘核清楚’。”复旦大学泛海国际金融学院金融学教授施东辉表示，近期监管层的这一系列举措，针对注册制下中介机构执业质量普遍不高、制度规则体系不够健全、市场约束机制不够有力等突出问题，有助于提升监管有效性，督促证券公司主动归位尽责，夯实资本市场高质量发展基础。

坚持“零容忍”

压严压实中介机构“看门人”责任

随着注册制改革的不断推进，中介机构资本市场“看门人”的作用也越发凸显。易会满在中国证券业协会第七次会员大会上提到，注册制改革是这一轮全面深化资本市场改革的“牛鼻子”工程，是当前和今后一段时期的中心任务，通过市场化法治化手段促使中介机构归位尽责是其中的关键。中介机构特别是证券公司必须深刻认识“看门人”的职责定位，同时服务好融资方和投资方两方面。

相关制度也在不断出台和完善。证监会7月出台《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，旨在进一步强化对注册制下保荐承销、财务顾问等投资银行业务的监管，督促证券公司认真履职尽责，更好发挥中介机构“看门人”作用。

交易所方面，上交所在通报2021年上半年纪律处分工作情况时表示，对于未勤勉尽责导致的信息披露违规，及时查处、依规问责，督促其切实履行“看门人”职责。例如*ST康美连续多年出现财务造假行为，年审会计师未尽到勤勉职责，未规范履行审计程序，多期审计报告存在虚假记载，被予以公开谴责等。

施东辉表示，中介机构从业人员素质的提升，需要靠制度和实践来解决，需要靠法律责任、诉讼责任的落实，更需要配套机制的跟进。一是要加快出台保荐机构信息披露评价机制，二是研究推出招股说明书律师验证机制，三是加快制定执业规范和审核标准。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，当前一些中介机构尚未真正践行“看门人”的责任和义务，一是责任划分不明确，二是部分从业人员更注重短期利益导致。要切实落实好中介机构“看门人”责任，需从法律上明确责任义务，近期中国证券业协会再次就修订《证券公司保荐业务规则》向券商公开征求意见，其中提到要“进一步确立以信息披露为中心的尽职调查原则，细化需要保荐机构进行复核的‘重大事项’的标准”。总体看，对未尽到最基本义务的中介机构要进行严惩，投行业务要更加专业化、精细化，把关好拟上市企业，投资者利益才能更好地得到保护，也能更好地服务好实体经济。

(责编：王震、陈键)