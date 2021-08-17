田宏炜

原标题：国产品牌奥运会走红 未来“国潮”还有哪些挑战

安踏的奥运领奖服、运动员吕小军穿的举重鞋、奥运村随处可见的匹克态极拖鞋……一批中国国产体育品牌在2020东京奥运会上频频亮相，冲上热搜。

这些国产品牌能在奥运会上与耐克、阿迪达斯等海外品牌一争高下，背后离不开其数年来在品牌推广和转型升级上的努力。

创新让国产体育品牌频频“出圈”

以安踏领奖服为例，其公司负责人介绍，他们专门邀请了奥斯卡“最佳美术设计奖”得主、著名视觉艺术家叶锦添操刀，将中国传统文化元素融入其中；安踏去年推出的国旗款系列产品，用到了赞助国家队装备的技术与材料，深受消费者喜爱。

2018年，匹克态极技术产品面市，凭借其兼具“软弹”特质的鞋底原材料，成为该公司的拳头产品。据了解，为研发态极这款原材料，匹克花了20多年时间。截至目前，匹克态极鞋的销量已达1500万双，出口销售至海外100多个国家。对于匹克态极鞋在本届东京奥运会上的品牌曝光，该集团董事长许景南表示，“出乎自己的预料。”

今年奥运会上，特步集团为其签约的运动员巩立姣、谢文骏、杨家玉等人提供专业装备。特步的品牌宣传总监邹旭说，世界田径为保证比赛公平，对选手所穿装备进行了限定。特步知悉相关规定后，积极申报鞋履产品。截至奥运会开幕前，共有四款鞋得到认证，进入许可名单。邹旭说，认证工作的意义不仅在于未来参与奥运、世锦赛的选手有了更多中国产品的选择，更在于国内企业在专业产品线上同国际接轨。

赞助国际国内的各项重大赛事；与国家队和一些海外队伍合作，为其配置专业装备；签约明星或运动员做代言人；与热门IP生产联名款……这些是国产品牌走向国际市场的必由之路。科技创新方面，除了少数实力雄厚的龙头企业能成立自己的研发团队，多数企业选择与其他研究机构合作。这其中就有中国皮革和制鞋工业研究院和中国纺织科学研究院。

值得一提的是，除了匹克的总公司位于泉州市，安踏、特步等品牌都来自泉州下辖的晋江市。晋江有“中国鞋都”之称，是全国最大的鞋业生产地之一。2007年11月，作为县级市的晋江，成为继深圳、成都后，全国第三个国家体育产业基地。

2012年，晋江政府着手引进中国皮革和制鞋工业研究院和中国纺织科学研究院的专家，为当地鞋服等实体企业量身打造技术方案。晋江市发改局分管领导许星炜说：“让专业的人做专业的事，我们不去干涉企业的具体经营，但在科技创新这一块，没有政府的支持和担保，单靠哪一家企业，很难引进这些北京的专家来到一个县级市长期入驻，乃至建立分院。”

除了引进研究机构，晋江政府还积极推动体育服务业发展。晋江市体育局党组成员许自毅说，安踏、361度、特步等品牌声誉，在晋江早期申办大型赛事时，成为一个重要因素。目前，晋江申办了第18届世界中学生运动会和连续4届的国际大体联足球世界杯等国际赛事活动。这个县级市每年还举办中国（晋江）国际鞋业博览会，2016年升级为国际体育产业博览会，内容拓展至电子竞技、体育赛事、体育旅游等新业态，这些新业态的发展反过来又给制造业带来新技术、新信息、新机遇。

体育制造业的“用工荒”问题待解

虽然东京奥运会的不俗成绩，为国产体育品牌带来了曙光，但长期以来存在于制造业的问题仍然让国货充满挑战。361度品牌事业管理中心总经理郑业欣说，从361度自身来看目前的体育制造业，他认为“用工荒”“招工难”的问题亟待解决。

据国家统计局《2020年农民工监测调查报告》，作为中国工厂的主力军，从事制造业的农民工比重为27.3%，比上一年下降0.1个百分点。农民工中持初中及以下学历的人占比为71.1%。虽然大专及以上文化程度农民工所占比重比上年提高1.1个百分点，但仍难满足市场需求。

郑业欣指出，制造业市场对高素质工人的需求很大。随着制鞋工艺和生产设备的更新迭代，工厂需要更多懂技术的高素质工人，他希望未来政府和有关院校能继续加大对这方面人才的培养和培训力度。

匹克集团董事长许景南说，在经历新冠肺炎疫情全球大流行后，加之国外的复杂形势，加大了企业在海外投资置业的风险。如果能在企业周边就近形成一条完备的产业链，企业能对市场需求更快做出反应，掌握更多主动权。

许星炜则表示，未来晋江政府会推进当地企业协同合作，避免所有企业扎堆去做品牌。“引导中小企业把各自优势做大做强、做精做专，更好地互相配合，就好比一个水桶，不要出现某一块短板”。

(责编：赵超、陈键)