王林 曹靖凯

原标题：洪灾之后，“中原粮仓”加速重建

在河南省鹤壁市浚县新镇镇彭村生活了几十年，梁春峰从没见过这样的家乡：所有东西都被水泡了一遍，村庄周围一片汪洋，之前丰收的小麦、种下的玉米都被洪水泡坏了，农作物和动物腐败的气息正在蔓延。

浚县是河南省的粮食主产区之一，自古便有“滑浚熟，九州足”的说法，河南省更是被誉为“中原粮仓”。在7月下旬发生的暴雨洪灾中，大量农田被淹，种养殖户受灾严重。随着洪水逐渐退去，农业恢复和重建之路已经开始。

“中原粮仓”163万亩农田绝收

河南是农业大省，占据着全国1/16的耕地，其粮食生产总量占全国的1/10。在此次洪灾中，新乡、周口、开封、安阳、焦作、鹤壁、郑州等地都是重灾区，尤其是秋粮作物受灾严重，部分农户面临绝收。

7月下旬，中青报·中青网记者曾在河南省安阳市韩陵镇东见山村看到，村里多数农田已被洪水淹没，许多农户种植的玉米、大葱、西瓜等农作物均已受灾。东见山村村民梁红（化名）告诉记者，她家种了10多亩玉米，有一半以上都被这几天的洪水淹没。此外，这个村里还有上百亩大棚种植的西瓜，淹没在洪水之下。据村民估计，今年大多数玉米等农作物都会绝收或歉收。

马刚是郑州市中牟县的一位农户，他主要经营禽类养殖和农作物种植生意。受强降雨影响，他种植的农田里积水情况较为严重，大量农作物被淹，温室大棚内也满是积水。马刚告诉记者，农田附近没有排水渠，所以现在只能等积水慢慢渗透土壤。

根据河南省农业农村厅发布的消息，截至8月10日，河南全省农作物受灾1474万亩，占秋粮作物总面积的12.4%，其中绝收面积高达163万亩，占到受灾总面积的11%，不过由于部分区域的水尚未退去，还无法改种。可改种的区域目前已及时改种或者补种了玉米、豆角、蔬菜等农作物20.84万亩，占全省可改种绝收面积的23.2%。养殖业的损失也相当严重。洪水退去后，养殖户杨卫（化名）回到自家的养殖场，一脸愁容地扔了整整3麻袋的鸡和孔雀，其中包括很多“苗子”。暴雨和洪水来得太急，他根本来不及转移养殖场。几天后他返回家里，发现水位还能没过膝盖，大多数鸡和孔雀都没能逃出去，只剩少数坚挺地飞到高处架子上保命。

保守估计，光是这些鸡和孔雀，杨卫一家就要损失四五万元，等到洪水完全退下去，还要消毒、杀菌，重建养殖场，这又会是一笔不小的开支。“从来没有遇到过这样的情况。”

改种补种，防控疫病

为尽快恢复农业生产，从中央到各地有关部门都在采取措施。

农业农村部此前调用国家救灾储备种子，并且协调16个省份的种子企业捐赠救灾种子，满足500万亩受灾农田改种补种需求。此外，农业农村部还派出多个救灾专家组在河南开展农业技术指导服务。中央财政先后下拨1亿元的农业生产救灾资金，协调金融机构给予受灾农户免息贷款。河南省农业农村厅也派出9个厅级官员带队的工作组和22个专家服务组，深入灾区指导救灾和灾后恢复生产；对因灾死亡的畜禽，按每头猪当量无害化处理补助指导标准80元给予补助。河南省财政也已分3批拨付了4.8亿元的农业生产救灾资金。

为加速推进河南受灾区域的改种、补种工作，快速重建、恢复生产，河南省农业厅、财政厅日前联合下发通知，每亩受灾农田追肥补助25元，以便农民能够在涝灾之后土壤养分降低的情况下，及时追肥，提高土壤肥力，降低灾后农民损失；其次对绝收农田每亩补贴50元，以便及时补种或改种其他农作物，降低秋粮经济损失。

在鹤壁、新乡、安阳等受灾严重地区，当地都在加紧恢复农业生产。在鹤壁市浚县，村民梁春峰这些天跟着村镇干部用水泵抽水。和很多村民一样，他家原本的经济作物也是玉米，但将近一人高的玉米杆被洪水淹没，部分村民家里尚未卖出的小麦也被泡在水里。无奈之下，他们准备抽干地里的水以后，改种一些蔬菜。“时节不等人，再不赶就真的赶不上了。”

大灾之后往往有大疫，尤其是洪灾之后，高温、高湿、高度污染的环境给养殖业带来了巨大的威胁。为防控灾后动物疫病，7月27日，开封市农业农村局二级调研员冯连礼带领当地动物防疫人员，赶赴受灾严重的尉氏县，指导和开展抗灾和灾后动物疫病防控工作，协助灾区清运伤亡动物尸体，对生猪定点屠宰场、病死畜禽无害化处理场等进行采样抽检。据不完全统计，尉氏县受灾畜禽约14.5万头只，不少养殖户损失严重。

冯连礼认为，灾后必须高度重视防疫抗灾工作，尽力做好重点区域受灾畜禽的救援和伤亡动物尸体的及时清运工作；对因灾伤亡的动物尸体要进行无害化处理和消毒灭源，并且加强非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等重大动物疫病及炭疽、链球菌、布病、结核病等人畜共患病的防控，严防灾后疫情发生。此外，也要做好动物疫病监测预警和流调排查，确保生物安全和畜产品安全。

农产品供需总体平稳

洪灾也在一定程度上让不少人开始担心物价和粮食供应。对此，西北农林科技大学教授霍学喜在接受媒体采访时提出，河南作为我国多种农产品的主产区，此次受灾，在一定程度上会影响我国今年的粮食和重要农产品供给，但从全年平均水平来看，影响有限，粮食价格可能会上涨，但是波动幅度总体可控。

此前，农业农村部市场与信息化司司长唐珂在新闻发布会上回应称，河南是我国冬小麦和夏玉米主产区，从监测情况看，我国粮食价格没有出现明显波动，市场运行仍保持基本稳定。

其中，小麦市场购销总体正常，价格继续呈稳中偏弱趋势。和往年一样，6月底前后河南的小麦已经基本收获完毕。华北部分地区的玉米价格短期内出现了小幅反弹，收购价每斤上涨2-3分钱，但并没有带动全国玉米价格上涨。

国家统计局的数据显示，7月份我国CPI同比上涨1％，涨幅比6月回落0.1个百分点，其中食品价格同比下降3.7％，猪肉价格下降43.5％。国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，受部分地区台风、强降雨等极端天气影响，7月份全国鲜菜生产和储运成本增加，价格由上月环比下降2.3%转为环比上涨1.3%；猪肉供给持续增加，价格继续下降1.9%，但在储备猪肉收储政策支持下，降幅比上月大幅收窄11.7个百分点。

董莉娟分析，7月份各地区各部门统筹做好疫情防控、防汛救灾和经济社会发展工作，积极落实保供稳价政策，市场供需总体平稳。

中青报·中青网记者 王林 实习生 曹靖凯 来源：中国青年报

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