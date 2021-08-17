姚进

原标题：降企业融资成本需更多硬招

今年以来，我国社会综合融资成本稳中有降，让利实体企业成效巩固。中国人民银行近日召开的工作会议要求，持续深化利率市场化改革，促进实际贷款利率稳中有降。这不仅为金融系统下一步的工作指明了方向，也消除了市场上关于“融资成本能否再降”的疑虑。

为推动社会综合融资成本持续下行，政策层不断加码，打出“组合拳”。比如，去年以来，我国持续推进贷款市场报价利率（LPR）改革，带动1年期LPR下行30个基点，从而推动整体市场利率和贷款利率下行，支持了合理的贷款需求增长。同时，促进银行将LPR嵌入内部转移定价（FTP）体系，切实打破贷款利率隐性下限，引导金融资源更多配置至小微、民营企业。再如，金融管理部门持续强化存款市场管理，整治和规范部分存款创新产品，以存款改革促贷款改革。主要措施包括规范结构性存款并压降规模、叫停靠档计息存款产品、限制地方法人银行吸收异地存款等。一系列措施均有利于降低金融机构负债成本，进而引导实体经济融资成本下行。

当前，我国利率总体处于合理水平，为经济平稳运行和高质量发展提供了适宜的利率环境。今年前6个月，贷款加权平均利率为5.07%，较上年同期下降0.07个百分点，较上年全年下降0.08个百分点。其中，企业贷款利率降幅更大，前6个月企业贷款加权平均利率为4.63%，较上年同期下降0.16个百分点，较上年全年下降0.09个百分点，实体经济融资成本实现稳中有降。

接下来，继续推动融资成本降低面临着不小的压力。与国际上相比，目前我国利率水平虽比主要发达经济体略高一些，但在发展中国家和新兴经济体中相对较低。而且从向企业发放贷款的实际利率水平看，中美两国主要商业银行基本相当。加之当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，种种迹象预示着要警惕美联储货币政策提前转向的风险。这也是我国在调整利率水平时，需要考虑的现实问题。

在这样的背景下，只有打出更多的“硬招”“实招”，才能啃下实际贷款利率进一步降低这块“硬骨头”。一方面，持续释放LPR改革潜力，畅通贷款利率传导渠道，优化金融资源配置结构，巩固好前期贷款利率下行成果；另一方面，优化存款利率监管，保持银行负债端成本基本稳定，并督促银行将政策红利传导至实体经济，确保小微企业综合融资成本稳中有降。

值得一提的是，银行业金融机构是小微企业融资的重要供给方。多年来银行业积极采用多种方式来降低小微企业融资成本，积极让利实体经济。对于银行而言，服务小微企业主要面临银企信息不对称问题，从而不利于银行有针对性地开展风险管理。为此，在降低小微企业融资成本的过程中，银行业可以通过创新并推广信用贷款产品，减少小微企业融资时提供抵质押物方面的时间和机会成本，调整内部资金定价，进一步规范各类收费项目等，以直接减轻小微企业的融资成本。

(责编：赵超、陈键)