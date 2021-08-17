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中报陆续披露 多只医美概念股受机构关注

张小洁
2021年08月17日08:21 | 来源：经济参考报
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原标题：中报陆续披露 多只医美概念股受机构关注

　　部分医美概念股2021年上半年业绩

　　数据来源：同花顺

　　8月16日，医美板块飘红，同花顺医美概念指数今日涨2.24%，华东医药、华熙生物、昊海生科、爱美客等个股走高。

　　近期，医美概念股中报陆续披露。华东医药半年报显示，尽管公司上半年归母净利润同比下降24.89%，但其医美业务继续保持恢复性增长趋势。该公司披露，2021年上半年公司医美业务实现整体营业收入5.65亿元，同比增长46.25%，海外医美业务在新冠疫情反复的情况下仍呈现快速增长态势，英国Sinclair公司报告期内营业收入（含合并新收购西班牙HighTech公司）同比增长111.28%。贝泰妮发布上市后首份半年报显示，报告期内公司实现营业收入14.12亿元，同比增长49.94%；归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长65.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.53亿元，同比增长68.46%。今年上半年开始涉足医美领域的金发拉比发布半年报显示，公司2021年1月至6月实现营业收入1.29亿元，同比增长11.54%；归属于上市公司股东的净利润为1667.59万元，同比增长59.14%。

　　多家公司在半年报中表示看好医美业务增长潜力。华东医药指出，下半年，公司将继续加快推进其他核心医美产品在国内外的临床注册工作进度。此外，未来新产品的上市也有望带动公司医美业务迎来新的业绩增长。金发拉比表示，公司看好国内目标消费群体对医美的需求，随着国家对医美行业的整顿，利好规范运营的医美企业，公司看好韩妃医美项目良好的市场前景，随着医美业务的扩张，未来在与公司产品协同发展的同时，也会成为公司新的利润来源。

　　公开信息显示，机构近期对于医美概念股关注度依然较高。据华东医药披露，8月10日、11日、13日，该公司接待了三批次合计200多家机构调研。8月11日，贝泰妮通过电话会议系统及直播形式举行了2021 年半年度业绩说明会，就未来线下渠道铺设、产品梯队建设规划等问题与机构进行了交流。

　　当前，医美行业整顿持续推进，监管层针对各种行业乱象频频出手。今年6月，国家卫健委等八部门发文联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作；7月30日，国家卫健委办公厅发布《关于禁止开展“小腿神经离断瘦腿手术”的通知》。地方层面，甘肃、湖南等省份以及昆明、六安、惠州等城市均已开展打击非法医疗美容服务专项整治。

　　东兴证券认为，目前已实施的监管政策影响主要集中于下游的终端消费，短期或将对行业供需两侧产生一定影响。需求端将受到广告、医美贷相关整治冲击，供给端非正规机构将成为整治重点，行业整体规模可能出现一定萎缩。但长期看，随着非正规机构和产品出清，行业供给端集中度有望加速提升，利好头部机构。同时，监管规范化的过程，也有望推动行业长期实现良性扩容。

(责编：王震、陈键)

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