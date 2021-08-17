张博宇 段续

原标题：“汽车城”里的“追梦”故事

从新中国第一辆汽车下线，到如今红旗品牌向上发展“势不可挡”，汽车产业始终是长春市的亮眼名片。随着近几年营商环境的持续优化，这座“汽车城”正涌现出一批批着眼于不同领域的创业者，掀起一股百花齐放的创业热潮。

近日，记者走进长春市一处名为“摆渡创新工场”的民企创业孵化器。其间三个关于梦想的创业故事，让人感叹创新与创业的魅力，以及东北老工业基地的徐徐“新风”。

“异乡追梦”——让国漫熠熠生辉

如果挑选近几年B站、豆瓣上最受关注的动漫作品，爆款频频的国创动漫一定能够占据一席之地。

但很少有人知道，在许多热门动漫背后，一群奋斗在长春的年轻人正致力于将国创动漫发扬光大。

2009年，刚刚从吉林动画学院毕业的李岩松思来想去，决定留在长春——这个看似和动漫“不太沾边”的地方。“长春是一个不浮躁的城市，能让我安下心来做自己喜欢的事情。”这是李岩松让自己留下的理由。当然，大量高校带来的人才资源和温暖的城市人情味，也是促使这位山东汉子把家和事业安在长春的重要原因。

在长春工作的7年，李岩松结识了一群有着共同理想的年轻人。2016年，他们开始创建自己的事业。创业之初，大家挤在60多平方米的客厅里搞创作，无论冬冷夏热，没有一个人想过放弃。

2018年，一次偶然的机会让李岩松走进了摆渡创新工场，免费的办公地、免费的水电暖、免费的创业导师，一下子解决了创业之初他面临的最大难题。再加上一系列税收减免政策和创业补贴的助力，这群年轻人有了安定的创业环境。

从承制国外漫画为主，到逐渐开拓自己的原创领域，李岩松的团队里没有一人掉队，这在人来人往的动漫行业里显得尤为难得。借助长春市丰富的高校资源，他们还通过各个招聘渠道吸纳了不少人才。

如今，李岩松的长春知行合一动漫已经成长为一家年营收达5000多万元、在行业内小有名气的动漫制作公司。前不久，他们的原创作品《灵云代码》正式发布，这部倡导民族团结的动漫吸引了大量关注，还被列入“丝绸之路影视桥”工程重点项目，让国漫在世界舞台上熠熠生辉。

“古稀筑梦”——让孩子幸福起来

创办企业那年，王振兰刚好70周岁。退休以后，她让自己在全国优秀教师的身份之外又多了一个身份——一位专注于儿童心理健康教育的创业者。

“教了一辈子书，除了知识以外，我更希望孩子们能有一个积极健康的心理。”王振兰说。2017年，她带着这个梦想走进摆渡创新工场，成为这里最年长的“创客”。

从2018年开始，在教育和妇联、团委等部门的支持下，王振兰和同事们开始邀请各地的儿童心理学专家，开展各类公益讲座和中韩国际家庭教育论坛，帮助家长们了解如何从小为孩子培养健康的心理。

“讲座之中我们发现，许多家长不是不关注儿童的心理健康，而是他们找不到专业的心理学产品，或者说找不到这样的途径。”王振兰说。

于是，为了让公益力量转化为持久的教育内容，2019年4月，王振兰成立了自己的“微乐彼国际心理教育咨询公司”，取名“微乐彼”，是英文“Well Being”的谐音，译为“幸福”。

几年下来，“微乐彼”已经将多个关于儿童健康心理的研究成果转化为产品，为许多幼儿园、中小学提供了全方位的心理健康教育课程。“微乐彼”还通过推出网上教学课程，让儿童情商教育覆盖多个省份的数百万人。

而已经72岁的王振兰，仍然在为让每一个孩子幸福起来的理想而奋斗着。

“科研圆梦”——让研究惠及大众

当人参与地瓜相遇，能碰撞出怎样的火花？

在吉林农业大学教授刘俊梅团队的手里，这两样东西变成了一种可口的零食——人参地瓜脯，兼具了人参皂苷的营养成分和地瓜甜糯的口感。

这是刘俊梅正式创业后的第一款产品。她将自己长期研究的人参和扶贫项目产出的地瓜结合在一起，做出适合大众口味的营养零食，这也是她的科研成果第一次成功转化。

在吉林省，仅普通高校就有近50所，各领域的科研成果林林总总。如何进行成果转化，曾是困扰许多科研人员的问题。

刘俊梅曾在吉林农业大学食品科学工程学院工作多年，主要做食药用菌的研究，同时结合长白山地域资源，开发功能性产品。因为不谙成果转化，她和许多科研人员一样，辛苦做出的科研成果被束之高阁。

机缘之下，摆渡创新工场董事长刘春生发现了刘俊梅的一项研究成果，就鼓励她创办一家企业，把符合年轻人口味的东北特色产品推广出去。

2019年，刘俊梅的吉林省农研科技有限公司成立。从产品定位到品牌策划，从包装设计到资源对接，在摆渡创新工场的支持下，刘俊梅的科研成果一下子有了出口，“灵芝脆片”“灵芝酵素茶”等一系列既蕴含科研成果又迎合市场的产品，迅速开发出来，也让长白山地区的特色资源有了更新颖的“表达方式”。

“现在，我们许多新的科研成果还获得了科技或农业部门的立项，这也大大推进了我们研发和成功转化的速度。”刘俊梅说，“每一个科研人员最希望看到的就是自己的科研成果能够惠及更多的人，现在我动力十足。”

“借助国家一系列优惠政策，我们迎来了大展拳脚的空间。”刘春生说，“摆渡扮演的就是孵化器里的幼儿园，帮助创业者把想法变成一个个健康成长的企业。”

在长春市，还有许许多多的“摆渡”正在孵化不同的创业项目，还有更多的追梦者涌入到创业的热潮中。

(责编：王震、陈键)