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银行理财破旧立新，转得好才能走得远

李延霞
2021年08月17日08:24 | 来源：新华社
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原标题：银行理财破旧立新，转得好才能走得远

　　净值型理财产品占比近八成、投资者数量超6000万……银行业理财登记托管中心13日发布的报告，显示出我国银行理财市场破旧立新、稳妥转型的可观成效。

　　最近几年，银行理财市场正在经历脱胎换骨的变化。随着资管新规的颁布，打破刚性兑付、实现净值化转型，成为银行理财产品的“必选题”。这对多年来以“稳赚不赔”赢得投资者青睐的银行理财产品来说挑战巨大。

　　转型，必定面临阵痛。快速发展多年的银行理财产品，“刚性兑付”背后积累的风险已不言而喻。只有坚定转型，才能走得更稳更远。监管部门结合实际情况，适当延长过渡期，为转型留足空间；相关机构从犹豫到坚定，保本型产品逐步退出市场，净值型产品发行力度加大；监管制度渐次落地，为行业立规矩、定方向；从部分产品浮亏引发广泛关注，到如今对产品净值波动的习以为常，投资者逐步成熟理性。事实证明，银行理财仍是老百姓打理钱袋子的重要选择。

　　行百里者半九十。当前，银行理财产品转型过渡期仅剩数月，单从产品数量上看已经接近尾声，但要实现根本转变，更好地满足百姓投资需求，需要行业付出持之以恒的努力，打破走老路的惯性和惰性，不畏走新路的艰难与风险，在敬畏规则中前行，在创新探索中发展，为行业赢得长远的未来。

(责编：赵超、陈键)

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