银行理财破旧立新，转得好才能走得远
2021年08月17日08:24 | 来源：新华社
小字号
原标题：银行理财破旧立新，转得好才能走得远
净值型理财产品占比近八成、投资者数量超6000万……银行业理财登记托管中心13日发布的报告，显示出我国银行理财市场破旧立新、稳妥转型的可观成效。
最近几年，银行理财市场正在经历脱胎换骨的变化。随着资管新规的颁布，打破刚性兑付、实现净值化转型，成为银行理财产品的“必选题”。这对多年来以“稳赚不赔”赢得投资者青睐的银行理财产品来说挑战巨大。
转型，必定面临阵痛。快速发展多年的银行理财产品，“刚性兑付”背后积累的风险已不言而喻。只有坚定转型，才能走得更稳更远。监管部门结合实际情况，适当延长过渡期，为转型留足空间；相关机构从犹豫到坚定，保本型产品逐步退出市场，净值型产品发行力度加大；监管制度渐次落地，为行业立规矩、定方向；从部分产品浮亏引发广泛关注，到如今对产品净值波动的习以为常，投资者逐步成熟理性。事实证明，银行理财仍是老百姓打理钱袋子的重要选择。
行百里者半九十。当前，银行理财产品转型过渡期仅剩数月，单从产品数量上看已经接近尾声，但要实现根本转变，更好地满足百姓投资需求，需要行业付出持之以恒的努力，打破走老路的惯性和惰性，不畏走新路的艰难与风险，在敬畏规则中前行，在创新探索中发展，为行业赢得长远的未来。
(责编：赵超、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 如何“助攻”实体经济高质量发展？听听专家怎么说
- 人民网北京8月16日电 （记者毕磊）近年来，我国数字经济创新创业活跃，数字技术蓬勃发展，数字经济与实体经济的融合日益深化，新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现。专家指出，实体经济的产业形态在发生变化，基于数字化、智慧化的产业链、供应链进行分工，产生了新的分工模式和更多的产业形态。…
相关新闻
- 评论
- 关注