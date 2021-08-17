张夕统筹/蒋朔

原标题：蔚来“辅助驾驶”引争议 多方将共同鉴定

8月12日下午，一家餐饮品牌联合创始人、31岁的蔚来车主林文钦使用蔚来NOP领航功能，在高速发生交通事故后身亡，随后引发网友关注。8月16日，北京青年报记者从林文钦家属律师处获悉，16日下午，律师陪同林文钦家属、蔚来汽车工作人员、警方和第三方鉴定机构一同对车辆进行鉴定及提取相关数据。16日，蔚来回应称，NOP领航辅助不是自动驾驶，只是辅助驾驶模式。

事故回放

事故当天计划陪妻子过生日度假

8月16日，据林文钦好友介绍，8月12日下午2时，林文钦驾驶蔚来ES8汽车启用NOP领航状态后，在沈海高速涵江段发生交通事故。在NOP领航状态下，由于未能识别本车道内前方的高速公路养护车，车辆与养护车发生严重的碰撞事故。

据林文钦好友黄先生提供的林文钦手机APP行车数据显示，林文钦驾驶蔚来ES8汽车共274天，累计行程为26301公里。其最后一次行程在8月12日13时17分，里程85公里，时长113分钟。平均车速为45.1公里/小时，最高速度为114.6公里/小时。在驾驶过程中，领航辅助时长为44分钟；领航辅助里程为68公里，占总里程的80%。

黄先生称，由于今年七夕是林文钦妻子生日，林文钦已订好酒店，打算与妻子、孩子去度假，没想到8月12日在回泉州的路上出事。

据悉，林文钦是上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人，年仅31岁。其先后创立“意淇港式下午茶”、“大喜麻辣拌”、“锅聚侠”、“甲如花甲粉”等多个餐饮连锁品牌，全国加盟店达500余家。

车主家属律师

蔚来有对涉案车辆进行操作的嫌疑

黄先生表示，家属目前的诉求是希望蔚来提供车辆发生事故时的行车数据，以及行车记录仪的数据。

8月16日下午，北京权佑律师事务所执行主任林丽鸿告诉北青报记者，其正在陪同林文钦家属、蔚来汽车工作人员、警方和第三方鉴定机构，一同对车辆进行鉴定及提取相关数据。

此前，林丽鸿曾表示，“关于蔚来技术人员未经交警同意，私自接触涉案车辆进行操作的情况，交警（8月15日）已传唤该蔚来技术人员做笔录，若调查结果是车辆数据被篡改或毁灭，涉嫌刑事犯罪，蔚来公司需要对本起事故承担全部责任。”

蔚来回应

领航辅助功能不是“自动驾驶”

此前，林文钦的讣告中称，其“驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后，在沈海高速涵江段发生交通事故，不幸逝世”。其中的“自动驾驶”措辞引发网友关注。

蔚来曾回应媒体称，“目前我国是不允许自动驾驶的，Navigate on Pilot（NOP）领航辅助不是自动驾驶，只是蔚来汽车的辅助驾驶模式。具体情况，后续会发布相关信息。”16日下午，蔚来方面再次回应北青报记者，“相关信息还在及时了解，在交警没有给出结论的情况下，不方便对外作答。”

据蔚来2020年10月8日发布的“领航辅助(NOP)使用指南”显示，NOP是导航系统、高精地图与NIO Pilot自动辅助驾驶系统的深度融合，在Pilot功能已实现的巡航车速控制、车距保持、转向辅助和转向灯控制变道功能的基础之上，使车辆在高精地图覆盖范围内的大部分高速公路及城市高架路段内，按照导航规划的路径实现自动汇入主路；在主路中巡航行驶，并智能选择最优车道；根据导航规划自动切换至下一条高速/高架；自动驶离主路。

蔚来自动驾驶系统工程负责人章健勇在该文中称，“必须再三强调的是，大家绝对不能把NOP等同于自动驾驶。与Pilot一样，NOP仍然是一种辅助驾驶功能，且随时可能在无法满足工作条件的情况下退出。在使用时，大家必须时刻关注交通状况及道路环境。”

据两位在2017年下半年订车的蔚来车主介绍，开启领航辅助前，系统会出现一个“领航辅助使用须知”，称“NOP目前还无法响应人、动物、交通灯及静态障碍物（如高速收费站、路障、三角警示牌等），如果路线前方存在事故、施工区域、临时封路等情况，请大家立即接管车辆”。本组文/本报记者 张夕 统筹/蒋朔

最新表态

蔚来汽车否认有工作人员被警方传唤

针对车主家属代理律师称蔚来工作人员私自接触事故车辆被传唤这一说法，8月16日，蔚来控股有限公司发布一则声明称，蔚来没有任何删改数据的行为，也没有员工被警方传唤。

声明称，16日，网络上有北京某律所律师散布关于8月12日福建交通事故调查的言论，特此声明如下：8月12日14点多，蔚来用户林先生在沈海高速涵江段与正在作业的工程车相撞，不幸罹难。为确保高速碰撞后的事故车电池安全，当天17点多，蔚来服务人员在事故车停车场进行了断电作业，该作业本身不会造成数据丢失。

8月13日下午，经相关方要求，在林先生家属的委托人和警方的见证下，蔚来技术人员进行了第一次现场数据提取。8月16日下午，蔚来总部技术团队到达现场，配合警方及司法鉴定机关进行下一步数据读取作业。从事故发生至今，蔚来一直积极配合相关部门的事故调查工作，按程序提交调查所需资料。公司没有任何删改数据的行为，也没有员工被警方传唤。

蔚来称，“我们再次表示对去世用户的沉痛哀悼。为了表达对逝者的尊重，在调查结果最终确认之前，我们不会再发布关于此次事故的信息。”

(责编：赵超、陈键)