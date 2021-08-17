夏宾

原标题：银联国际：境外支持银联卡的电子钱包数量达到100个

银联国际16日对外宣布，与塔吉克斯坦国际银行合作，推出该国第一个非接电子钱包，银联也成为当地首个提供手机非接支付服务的支付品牌。至此，境外支持银联卡的电子钱包数量达到100个，受理银联移动支付服务的商家突破1000万家。

近年来全球移动支付产业加速发展，从2017至2020年，交易规模增长近3倍。顺应消费者的支付习惯变化，银联国际持续将境内移动支付的技术、标准、市场经验应用于国际市场。

据悉，目前银联标准电子钱包的落地范围已覆盖港澳、南太、东南亚等20余个国家和地区，仅今年二季度境外即新增近10个。上半年这些钱包交易量同比翻番，境外发行的银联卡交易中，每5笔中就有1笔是通过绑定移动支付工具完成的。

从此次塔吉克斯坦的钱包项目来看，当地支持银联非接闪付功能的POS终端占比超过80%，塔吉克斯坦国际银行过去3年也在本地大量发行银联卡。结合受理网络特点和本地持卡人需求调研，银联国际提供了对手机硬件要求更低、安卓系统广泛支持的非接电子钱包解决方案。用户只要在手机中绑定该行银联卡，即可在本地和跨境方便地“挥”机支付。(完)

(责编：赵超、陈键)