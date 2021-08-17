8月16日，滴滴网约车司机生态发展委员会发布公告称，滴滴车主App上线试行“司机收入报告”。在沈阳、长春、保定、秦皇岛、鞍山、淄博和安顺的滴滴司机可以率先体验。试行期间，滴滴司机生态委员会将继续收集司机的意见并持续优化，司机收入报告也将逐步上线更多城市。

公告介绍，在试行城市中，司机打开滴滴车主端App中“我的流水”页面，可一键查询“司机收入报告”。报告中主要包含三组数字，第一组是前1天所有订单的平均收入占比；第二组是过去7天，所有订单的平均收入占比；第三组是过去7天里，每笔订单的收入占比。

司机收入包含每单收入和每单奖励。由于奖励（如有）是滞后12小时结算的，第二天才能到账，而且有些订单乘客未及时支付，因此“司机收入报告”每日更新一次，每天中午12点后，可查询前1天所有订单的收入占比明细。此外，每个司机的出车习惯、出车时间、接单时长各不相同，每位师傅的收入占比也会有差异。

公告提出，为缓解早高峰城市道路交通压力，让乘客更快叫到车，7月起滴滴的“早高峰拼车0佣金”计划已覆盖全国开通拼车服务的城市，并将持续至8月31日。在工作日早7:00至早10:00之间，所有拼成订单乘客支付的总车费全额给司机。

公告还指出，7月以来，在主管部门和防疫部门指导下，滴滴在南京、扬州和郑州等城市开放192个消杀站和防疫点，免费为司机发放口罩和消毒液，为车辆开展消杀工作；同时，投入专项奖励加速推进网约车司机接种疫苗。

(责编：董童、李源)