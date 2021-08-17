人民网北京8月17日电 （申佳平）在国家发改委今日举行的8月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮介绍，今年上半年，共建“一带一路”取得积极成效。

一是统筹境外项目抗疫和生产建设成效显著。境外中资企业统筹疫情防控和项目建设，没有出现大范围人员感染，境外重点项目建设稳中有进。中巴经济走廊建设高质量推进，中老铁路、雅万高铁、中泰铁路、匈塞铁路建设顺利推进。

二是经贸合作实现量质“双提升”。上半年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额8245.5亿美元，同比增长37.9%；对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资95.8亿美元，对外承包工程完成营业额393.5亿美元，同比分别增长18%、10.6%。中欧班列统一品牌5周年，铺画线路73条，通达欧洲23个国家168个城市，形成了贯通欧亚大陆的国际贸易大动脉；运行质量保持较高水平，上半年共开行7377列，综合重箱率达98%，西安、成都、重庆、郑州、乌鲁木齐五大集结中心开行量达到4600列，占62%，集结中心集聚效应初步显现，班列开行已逐步由“点对点”向“枢纽对枢纽”转变。

三是国际共识进一步增强。习近平总书记在博鳌亚洲论坛2021年年会、全球健康峰会、“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议、中国共产党与世界政党领导人峰会等多个场合发表系列重要讲话，阐述共建“一带一路”主张，回应社会关切，赢得国际社会尊重和广泛赞誉。面对疫情挑战，我国展现大国担当，已向世界提供新冠疫苗和原液超7亿剂。

孟玮表示，下一步，我国将继续坚持共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展，为构建新发展格局和后疫情时代全球经济复苏作出贡献。

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