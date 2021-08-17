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巩固线上线下治理闭环 13家非法社会组织网站被依法关停！

2021年08月17日14:35 | 来源：人民网
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人民网北京8月17日电 （初梓瑞）据民政部社会组织管理局消息，近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部深入贯彻落实党中央决策部署，持续发力，精准打击，依法关停了2021年第五批13家非法社会组织网站及其新媒体账号，并清除了有关关联网页。此次关停涉及全国乡镇长联谊会、全国名人书画艺术界联合会、全国政府法律服务联盟、中国保健营养理事会、中国区块链应用研究中心等13家已被取缔的非法社会组织。

图片来源：民政部社会组织管理局

据民政部社会组织管理局相关负责人介绍，自今年3月20日进一步打击整治非法社会组织专项行动以来，民政部会同有关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等有关法律法规，对已取缔的非法社会组织的网站进行排查，分批次关停了43家仍在运营的非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号，进一步夯实了线下打击整治成果，巩固了线上线下治理闭环。

据悉，民政部将持续保持高压打击态势，加强网络监测与排查，线上线下同步查处，坚决铲除非法社会组织的滋生土壤。对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，还将提请工信部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。

(责编：初梓瑞、吕骞)

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