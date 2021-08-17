人民网北京8月17日电 （赵竹青）商务部网站今日公布的上周（8月9日至15日）36个大中城市食用农产品零售价格情况显示，猪肉市场供需宽松，上周猪肉零售价格环比下降0.7%，比7月第1周下降2.1%。

同时，禽产品零售价格涨跌互现。禽肉供应充足，禽蛋供应季节性偏紧，上周白条鸡零售价格环比下降0.5%，鸡蛋零售价格环比上涨2.1%。蛋鸡淘汰量和肉鸡出栏量有所增加，预计近期禽产品价格小幅波动。

蔬菜零售价格涨幅缩小。北方蔬菜集中上市，蔬菜价格上涨趋缓，上周30种蔬菜零售均价环比上涨0.1%，涨幅比前一周回落1.5个百分点。其中，西红柿、大白菜、西兰花价格涨幅居前，环比分别上涨5.2%、5%和3%。部分地区强降雨，预计近期蔬菜价格略有波动。

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