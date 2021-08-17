人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

商务部：上周猪肉零售价格环比下降0.7%

2021年08月17日13:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月17日电 （赵竹青）商务部网站今日公布的上周（8月9日至15日）36个大中城市食用农产品零售价格情况显示，猪肉市场供需宽松，上周猪肉零售价格环比下降0.7%，比7月第1周下降2.1%。

同时，禽产品零售价格涨跌互现。禽肉供应充足，禽蛋供应季节性偏紧，上周白条鸡零售价格环比下降0.5%，鸡蛋零售价格环比上涨2.1%。蛋鸡淘汰量和肉鸡出栏量有所增加，预计近期禽产品价格小幅波动。

蔬菜零售价格涨幅缩小。北方蔬菜集中上市，蔬菜价格上涨趋缓，上周30种蔬菜零售均价环比上涨0.1%，涨幅比前一周回落1.5个百分点。其中，西红柿、大白菜、西兰花价格涨幅居前，环比分别上涨5.2%、5%和3%。部分地区强降雨，预计近期蔬菜价格略有波动。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：上周猪肉零售价格环比下降0.7%
　　人民网北京8月17日电 （赵竹青）商务部网站今日公布的上周（8月9日至15日）36个大中城市食用农产品零售价格情况显示，猪肉市场供需宽松，上周猪肉零售价格环比下降0.7%，比7月第1周下降2.1%。 同时，禽产品零售价格涨跌互现。…
商务部：上周生产资料价格略有上涨 煤炭价格继续走高
　　人民网北京8月17日电 （赵竹青）据商务部监测，上周（8月9日至15日）全国生产资料市场价格比前一周上涨0.5%。 煤炭价格继续走高，其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨843元、1035元和739元，分别上涨1.3%、0.9%和0.5%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部