人民网北京8月17日电 （赵竹青）据商务部监测，上周（8月9日至15日）全国生产资料市场价格比前一周上涨0.5%。

煤炭价格继续走高，其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨843元、1035元和739元，分别上涨1.3%、0.9%和0.5%。

钢材价格略有回升，其中普通中板、螺纹钢、高速线材价格分别为每吨5584元、5194元和5453元，分别上涨0.3%、0.2%和0.2%。

基础化学原料价格以涨为主，其中纯碱、硫酸、甲醇价格分别上涨2.8%、2.6%和1%，聚丙烯价格下降1.4%。

有色金属价格小幅上涨，其中锌、铝、铜价格分别上涨1.1%、0.9%和0.6%。

橡胶价格略有波动，其中天然橡胶价格上涨0.4%，合成橡胶价格下降0.1%。化肥价格小幅波动，其中尿素价格下降0.2%，三元复合肥价格上涨0.5%。

成品油批发价格继续回落，其中92号汽油、95号汽油、0号柴油价格均下降0.3%。

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