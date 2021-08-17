商务部：上周食用农产品价格略有上涨 西红柿涨15%
2021年08月17日12:26 | 来源：人民网
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人民网北京8月17日电 （赵竹青）据商务部监测，上周（8月9日至15日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）上涨0.1%。
30种蔬菜平均批发价格每公斤4.46元，比前一周上涨0.9%，其中西红柿、大白菜、西葫芦批发价格分别上涨15%、7.9%和7.9%。
6种水果平均批发价格小幅下降，其中西瓜、葡萄、柑橘批发价格分别下降2.2%、1.2%和0.7%。
肉类价格略有波动，其中猪肉批发价格每公斤20.33元，下降1.1%，羊肉批发价格持平，牛肉批发价格上涨0.2%。
禽产品价格小幅上涨，其中鸡蛋、白条鸡批发价格分别上涨3.4%和0.1%。
水产品价格略有下降，其中鲤鱼、鲫鱼、草鱼批发价格分别下降2.3%、1.4%和0.7%。
粮油价格略有上涨，其中花生油、豆油、菜籽油批发价格分别上涨0.3%、0.2%和0.1%，大米、面粉批发价格均上涨0.2%。
(责编：赵竹青、吕骞)
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