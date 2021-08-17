人民网北京8月17日电 （申佳平）“数据显示，河南省农作物受灾面积1600多万亩，总体上，对全国粮食生产影响有限。”今日，在国家发改委举行的8月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮表示，我国粮食价格不会出现大幅波动。

他指出，近年来，我国粮食连年丰收，国家粮食储备充裕，收储调运能力增强，粮食产供储加销体系日益完善，市场供给是有保障的，粮食价格不会因此次暴雨灾害出现大幅上涨。目前，河南受灾地区粮油肉等农副食品货源充足、价格平稳，局部地区不易储存运输的鲜菜特别是叶类菜价格小幅上涨，但涨幅均在正常波动范围内。

下一步，国家发改委将会同有关部门继续密切关注灾情后续影响，加强对受灾地区农产品生产形势和市场供应监测，指导和支持地方做好灾后补种改种工作，减轻因灾损失，保障粮食等重要农产品稳定供应。

孟玮同时介绍，今年入汛以来，多地遭遇强降雨，一些受灾地区的重要基础设施受到损毁。针对一些地方在防汛救灾工作中出现的问题，国家发改委及时起草印发了《关于加强城市重要基础设施安全防护工作的紧急通知》，从开展隐患排查、抓实防控措施、完善应急响应机制、做好在建工程安全管控等重点环节，提出了具体明确的要求。此外，针对部分地区农村基础设施损毁严重，部分易地搬迁安置区群众生产生活受到影响，国家发改委专门印发通知，督促指导有关地方及时查明灾情损失情况，加大以工代赈和易地搬迁后续扶持政策实施力度，全力支持受灾地区做好灾后恢复重建工作，切实防止因灾返贫致贫。

在资金方面，国家发改委紧急下达中央预算内投资7.95亿元，专项用于受灾严重地区基础设施和公共服务设施灾后恢复重建工作，其中，用于受灾最严重河南省的专项投资达6.44亿元。

孟玮表示，国家发改委还将继续加强与有关部门和地方对接协作，及时跟进了解受灾情况，积极指导河南省做好灾后恢复重建规划编制和组织实施工作，确保灾后恢复重建工作稳妥有序推进；督促地方抓紧将紧急下达的中央预算内投资分解下达到具体项目，确保专项资金尽快到位，精准有效支持基础设施和公益性设施灾后恢复重建。

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