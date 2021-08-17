人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

国家发改委：压减拟上马“两高”项目350多个 纠正运动式“减碳”

2021年08月17日13:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月17日电 （申佳平）今日，在国家发改委举行的8月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮针对部分地方在推进碳达峰碳中和相关工作中出现的运动式“减碳”、“两高”项目盲目发展等问题作出回应。

孟玮指出，今年以来，各地区各部门积极推进碳达峰碳中和相关工作，取得了一定成效。但在工作中确实出现了有些地方、行业、企业的工作着力点有所“跑偏”，采取的行动措施不符合实事求是、尊重规律、循序渐进、先立后破的要求，主要表现在3个方面：

一是目标设定过高、脱离实际。我们注意到，有的地方、行业、企业“抢头彩”心切，提出的目标超越发展阶段；有的地方对高耗能项目搞“一刀切”关停；有的金融机构骤然对煤电等项目抽贷断贷。

二是遏制“两高”行动乏力。遏制“两高”项目盲目发展是当前碳达峰碳中和工作的当务之急和重中之重，但有的地方口号喊得响，行动跟不上，有的地方甚至违规上马“两高”项目，未批先建问题比较突出。

三是节能减排基础不牢。碳达峰碳中和与节能减排、应对气候变化工作一脉相承，有的地方对节能减排工作不够重视，能耗“双控”落实不力，从通报的上半年能耗强度降低情况来看，应该说形势是比较严峻的；有的行业没有扎实做好结构节能、技术节能、管理节能，而是寄希望于某种技术一劳永逸解决问题；有的机构蹭热度、追热点，热衷于打标签、发牌子，碳中和“帽子”满天飞。

孟玮表示，这些现象，可以说与碳达峰碳中和工作的初衷和要求背道而驰，必须坚决予以纠正。对此，中央政治局会议明确要求，要统筹有序做好碳达峰碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，既要纠正运动式“减碳”，先立后破，也要坚决遏制“两高”项目盲目发展。国家发改委承担着碳达峰碳中和工作领导小组办公室职责，正在会同有关部门，抓紧制定完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系。在下一步工作中将树立正确导向、细化政策要求、抓好工作落实、加大督导力度，及时发现并纠正相关问题，确保党中央、国务院决策部署不跑偏、不走样。

孟玮同时指出，关于遏制“两高”项目盲目发展工作。近期，国家发改委会同有关部门开展了专项检查，督促各地压减拟上马的“两高”项目350多个，减少新增用能需求2.7亿吨标准煤，取得了初步成效。但在专项检查中也发现，与党中央、国务院的要求相比，不少地方的决心力度和工作成效还存在差距，一些突出问题仍亟待解决。下一步，国家发改委将进一步完善和强化能耗“双控”制度，制定出台三年工作方案，指导各地扎实有力有序做好工作，坚决遏制“两高”项目盲目发展，坚决把不符合要求的“两高”项目拿下来，加快推动经济社会发展全面绿色转型。

(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
巩固线上线下治理闭环 13家非法社会组织网站被依法关停！
　　人民网北京8月17日电 （初梓瑞）据民政部社会组织管理局消息，近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部深入贯彻落实党中央决策部署，持续发力，精准打击，依法关停了2021年第五批13家非法社会组织网站及其新媒体账号，并清除了有关关联网页。此次关停涉及全国乡镇长联谊会、全国名人书画艺术界联合会、全国政府法律服务联盟、中国保健营养理事会、中国区块链应用研究中心等13家已被取缔的非法社会组织。…
国家发改委：我国已向世界提供新冠疫苗和原液超7亿剂
　　人民网北京8月17日电 （申佳平）在国家发改委今日举行的8月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮介绍，今年上半年，共建“一带一路”取得积极成效。 一是统筹境外项目抗疫和生产建设成效显著。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部