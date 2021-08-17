人民网北京8月17日电 （申佳平）今日，在国家发改委举行的8月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮表示，7月份以来，为应对生猪和猪肉价格过快下跌，国家发改委会同有关部门，合计挂牌收储5万吨中央冻猪肉储备，并指导各地同步收储，稳定市场预期。这些政策措施，有效遏制了生猪价格过快下跌的势头，生猪价格出现明显反弹。目前，价格较前期低点回升15%以上，猪粮比价也在短暂跌破5:1之后迅速回升，8月9日至15日已回升至5.71:1。

他指出，虽然前期生猪价格下降对养殖利润产生了一定影响，但国内生猪产能总体恢复势头良好。据监测，截至7月底，全国生猪存栏同比增长31.2%，其中能繁母猪存栏同比增长24.5%，已经恢复至正常年份水平。未来一段时期，随着消费趋旺，生猪养殖利润可能逐步回升，将在一定程度上提振养殖场和养殖户的积极性。

孟玮同时透露，国家发改委将持续跟踪生猪、能繁母猪存栏变化与猪肉价格走势，及时预警提醒，积极引导养殖场户合理安排生产，按照猪肉市场保供稳价工作预案规定，加强市场调节，防止生猪和猪肉价格大起大落。

(责编：申佳平、吕骞)