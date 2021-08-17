国家发改委：今年前7月全国社会用电量同比增15.6%
2021年08月17日14:14 | 来源：人民网
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人民网北京8月17日电 （申佳平）在国家发改委今日举行的8月份新闻发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮介绍，今年1-7月份，全国规模以上工业发电量同比增长13.2%，比2019年同期增长12.2%，两年平均增长5.9%。7月份，全国发电量同比增长9.6%。其中，火电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长12.7%、14.4%、25.4%、12.1%；水电同比下降4.3%。
从用电看，7月份，全社会用电量同比增长12.8%。今年1-7月份，全国全社会用电量同比增长15.6%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长20.5%、15.3%、25.1%和6.6%。分地区看，西藏、湖北、浙江、江苏、陕西5个省（区）增速超过20%。
(责编：申佳平、吕骞)
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