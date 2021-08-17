8月16日,记者从相关新闻发布会上了解到，主题为“深化经贸合作，共建‘一带一路’”的2021中阿博览会工商峰会将于8月19日在宁夏银川举办。

会议以政策沟通为引领，以经贸合作为主线，以数字经济和新能源为重点，加强战略对接，凝聚发展共识，在“共商、共建、共享”原则基础上，丰富平台内涵，扩展平台影响，促进中阿工商界在更高水平上实现更高质量合作。

受疫情影响，本届博览会开幕式暨工商峰会由原设计参会嘉宾800人压缩到300名，嘉宾构成主要为国家部委、省区市负责人、世界500强、中国500强和中国民营500强企业负责人，以及国外商协会、企业驻华代表等。

据介绍，本届中阿博览会工商峰会两个子活动分别为中阿企业对接会和中阿联合商会中方理事会会议。

中阿企业对接会体现宁夏特色的“国际范”，将围绕电子信息、新型材料、枸杞、葡萄酒、奶产业等宁夏重点发展的“九大产业”展开中外市场对接和贸易合作。届时，来自国内的阿拉伯国家专业采购商、阿拉伯商人论坛、马来西亚宁夏商会及中东贸易促进中心等商协会、企业代表参加会议。

中阿联合商会中方理事会会议是中阿工商界重要的一项机制性会议。此次会议将选举产生新一届中阿联合商会中方理事会主席单位、副主席单位及理事单位。新一届理事会将成为中阿经贸合作的中方工商界“代言人”，担负着沟通政策、研判市场、交流信息、促进合作、法律服务的重任。

据悉，本着“以嘉宾吸引人，以内容吸引人”的理念，此届工商峰会主题演讲环节，以全球CEO发展大会联合主席、中国与全球化智库主席龙永图展望“一带一路”和“双循环”背景下的新机遇开始，以复旦大学特聘教授、复旦大学中国研究院院长、博士生导师张维为“走向世界的中国力量”的宏观研判收尾。主题演讲的企业家均来自中国和阿拉伯国家数字经济和能源领域的领军企业，其中有全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商华为技术有限公司、世界领先的互联网科技公司腾讯公司、全球领先的太阳能科技公司隆基绿能科技股份有限公司、全球新能源碳中和先行者宁夏宝丰能源集团有限公司、沙特国家石油公司（阿美）、沙特在华规模最大的私营企业阿吉兰兄弟投资集团。

工商峰会是由中国国际贸易促进委员会、阿拉伯国家联盟秘书处、阿拉伯国家农工商会总联盟和宁夏回族自治区人民政府联合主办的以工商界为主体的经贸合作交流平台。此前已成功举办三届，取得显著成效，为中国与阿拉伯国家和其他“一带一路”国家工商界高层对话、经贸合作发挥了积极作用。（光明日报全媒体记者 张文攀 通讯员 杨周宸乐）

来源：光明日报客户端

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