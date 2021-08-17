8月19日至22日，第五届中阿博览会将在宁夏银川举办。本届博览会首次设立“双主宾国”，推出双主宾国活动，更加突出博览会的国际化程度。作为主宾国系列活动的重要组成部分，摩洛哥投资贸易推介会将于博览会8月19日19:30-21:00精彩亮相。

摩洛哥投资贸易推介会将采取“线上+线下”模式进行。届时，摩洛哥工业、贸易、绿色与数字经济部工业司司长阿里·塞迪基，宁夏博览局局长、宁夏贸促会会长常晋宏、摩洛哥驻华使馆经济参赞瑞达·伊德里西通过线上线下分别致辞。此外，摩洛哥企业联合会、摩洛哥数字发展局、摩洛哥非洲银行上海分行行长赛义德·阿德兰、华为技术摩洛哥公司、中信戴卡股份有限公司、欧美嘉纺织摩洛哥有限公司等机构及企业代表围绕摩洛哥经贸投资政策、营商环境及相关合作情况向中方嘉宾进行介绍，让中国企业更了解摩洛哥，加强双方多领域全方位交流合作。经过前期充分沟通对接，中摩双方将签署涉及政府间合作、汽车以及通信等领域合作项目。

近年来，中摩经贸合作发展势头良好。两国建立了战略伙伴关系，摩洛哥成为首个签署共建“一带一路”谅解备忘录的马格里布国家。作为阿拉伯国家中最早与我建交的国家之一，两国政治友好，双方高层互动频繁。摩洛哥优越的地理位置、稳定的政治环境、完善的经济治理体系，为中摩进一步开展经贸合作提供了条件，也成为中国企业开拓非洲和欧洲市场的桥梁。近些年，双方贸易投资持续增长。2020年，中摩双边贸易额达47.64亿美元，逆势增长2%。两国在渔业、基建、电信、汽车等领域合作不断深化。

来源：宁夏日报客户端

(责编：杨光宇、胡永秋)