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助力农货品牌升级 拼多多启动第三届“农货节”

2021年08月17日17:00 | 来源：北青网
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原标题：拼多多第三届“农货节”正式启动 “百亿补贴”累计上线超2万款精品农货

　　农业农村部调度数据显示，今年夏粮再获丰收，预计单产提高3公斤，产量再创历史新高。与此同时，全国各大水果产区也进入丰收季节。为了助力各大农产区增产增收，8月17日，农产品上行平台拼多多正式启动了第三届“农货节”。

　　据了解，今年的“农货节”将在此前两届的基础上进行品质升级，重点通过“百亿补贴”“限时秒杀”等频道，对全国优质农产区以及地理标志农产品进行超额补贴，助力各大农产区打造优质的产地品牌，提高地理标志农产品的知名度，推动各地农业产业升级。

　　活动期间，拼多多“百亿补贴”频道将继续秉承农产品“零佣金”的宗旨，进一步扩大优质农产品的覆盖范围。据了解，此次“农货节”期间，“百亿补贴”将覆盖400多个优质农产区，首批上线的精选农产品以及农副产品即突破1000款。

　　同时，“限时秒杀”“万人团”等流量引擎也将向此次活动大幅度倾斜，单日带来亿级的流量曝光。用户通过“百亿补贴”“限时秒杀”等入口，或搜索“农货节”即可进入专题页面。

　　“百亿补贴”累计上线超2万款农产品

　　去年“农货节”期间，平台累计为各大农产区销售近2亿单农产品。其中，“百亿补贴”全面覆盖“菜篮子”“米袋子”等涉农产品，包括水果生鲜、农副产品、肉禽蛋类等，最高补贴力度超过40%，成为农产品订单增长的新动力。

　　“自百补上线两年多以来，优质农产品商家已突破1万家，频道累计上线超过2万款农产品。”拼多多百亿补贴相关负责人表示，从预售阶段来看，今年“农货节”期间，精品农货的订单量单日增幅均超过200%。

　　为了满足消费者对精品农货日益增长的消费需求，今年“农货节”期间，“百亿补贴”频道将进一步扩大精选农产品的上行规模，首批上线的农产品即超1000款，累计覆盖400多个优质农产区，包括寿光蔬菜、哈密瓜果、平和蜜柚、大连瑶柱、会理石榴、万荣苹果、枞阳鸡蛋、周至猕猴桃、洪泽湖大闸蟹、香格里拉松茸等。

　　据悉，今年“农货节”期间，“百亿补贴”对精选农产品的单笔补贴最高接近60元，补贴额度普遍超过30%。

　　此外，“百亿补贴”还将持续秉持农产品“零佣金”政策，这也吸引了大批商家伙伴踊跃参与此次“农货节”，首批报名的商家就超过2000个。

　　重投农业基础设施，新电商助力农货品牌升级

　　今年以来，为了全面推进乡村振兴，加快农业农村的现代化进程，各级政府相继推出了多项强农、惠农政策，也为拼多多等新型农业主体创造了稳定的发展机遇。

　　据了解，今年一季度，拼多多平台农产品订单同比增长超过300%，单品订单超10万+农产品达到2645款，直连农户数超过1600万。

　　“今年的‘农货节’将重点推介品质农货，这也是平台助农的新尝试。”据此次“农货节”的负责人介绍，在持续为农产区拓展销路的同时，平台将通过对优质农产区精品农货、地理标志农产品进行不限额补贴，助力各大农产区打造优质的产地品牌，提升农产品的附加值，带动农户增产增收。

　　同时，拼多多“百亿补贴”相关负责人也表示，此次“农货节”首批筛选出超100款地理标志性农产品，从规格、物流和包装上进行品牌塑造，并在全网低价的基础上再加补贴，全力推动品质农货打造产地品牌。此外，在售后服务上，大部分百补农产品均开通顺丰包邮，并提供坏果包赔等服务。

　　为确保农产品的时效性和新鲜度，拼多多还在全国范围内持续建设冷库仓储、冷链物流等基础设施，打造匹配精品农货的供应链体系。比如，以多多买菜为代表的新型业务，已经实现了生鲜农产品24小时送达服务，并通过更好的品控和需求预测，进一步提高了农产品的流通效率。

　　此次“农货节”的负责人表示，未来5年，拼多多还将继续通过与地方政府和农业机构合作，推动新农人返乡创业，并加大对农户的技术培训，用技术赋能农业生产，助力乡村振兴。

(责编：董童、李源)

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