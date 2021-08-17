人民网北京8月17日电 （记者李彤）“科技自强、数据融通、场景创新，是数字化转型的未来。”在近期举办的“TECH数字中国2021技术年会”上，参会嘉宾表示，云原生等技术正在成为行业架构升级的新动能，但也面临着单一形态缺少应用支撑、应用与资源割裂等问题，需要凝聚生态合力，加速数字化转型的步伐。

天津大学教授李克秋表示，以先进网络、大数据和人工智能为代表的技术发展，驱动着以人为核心的生态空间革新。从数字孪生，到数字原生，未来空间将开放包容人、物、服务等诸多要素，以各要素间的互联和协调为基础，提供沉浸式自动化服务，进一步放大空间效能。

“我们将生活在一个数字的世界，面临着数智时代的三个变革式创新，即云颠覆创新、大数据认知创新和场景创新。”神州控股董事局主席郭为认为，数字原生企业正迎来从数学到数据科学的认知变革；数据资产共享与开放、社交化、网络化、智能化、数据驱动的无边界企业的变革；及以云原生为核心的技术变革。进入云原生、数字原生阶段，企业数字化转型涉及了核心资产数字化、内部管理智能化、组织社交网络化、组织无边界化等维度。

北京航空航天大学校长助理、计算机学院院长吕卫锋认为，软件能力的建立与持续技术创新是国家的重要竞争力。未来新兴软件的发展正在探索软硬一体化设计、从云计算到云原生、云边端融合、AI增强、高安全、高效率、分布式转型等，构建开源为核心的驱动引擎和辐射体系。他建议，要在人才培养、知识产权、成果应用、国际合作、制度标准等方面形成良好生态环境，共推产业的高质量发展。

围绕技术在行业中的具体应用，参会嘉宾以金融领域为例说，目前金融机构普遍面临基础设施、组织结构以及业务连接等挑战，同时消费端、产业端的变革也在驱动业务演进。未来金融的核心要点是“金融新基建”“数字新连接”。

“新基建强调要打造自主可控的基础底座、从智能试点实现全局数据智能、基于分布式的微服务系统；新连接强调要帮助金融企业实现线上新体验、自建优质私域流量、服务嵌入全场景、提升互联网运营的能力。”上述嘉宾表示，这些都需要进一步挖掘技术应用的空间，凝聚生态合力，来推动行业的数字化转型。

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