原标题：2021年《中国主要城市充电基础设施监测报告》发布

目前，我国新能源汽车产业发展强劲,截止2020年底,全国新能源汽车保有量达492万辆,其中,纯电动汽车保有量为400万辆,占新能源汽车总量的81.32%。而根据近期中国汽车工业协会公布的汽车行业经济运行情况数据看,我国新能源汽车产销量还在持续刷新历史纪录。

在关注新能源车辆相关数据的同时,新能源汽车的充电基础设施也是十分重要的,二者数据相互结合,才能对行业发展情况有更深入和全面的了解。

为此,住房和城乡建设部城市交通基础设施监测与治理实验室、中国城市规划设计研究院,联合四维图新旗下新能源出行智能服务公司满电出行,共同编制完成了2021年度《中国主要城市充电基础设施监测报告》。

《报告》选取25座大城市的充电公用桩为研究对象,探索构建面向充电基础设施监测的指标体系,从静态与动态两方面重点解析中心城区公用桩的建设和使用情况,对典型城市群区域内高速公路沿线充电基础设施的建设情况进行了评估,归纳总结了充电基础设施在空间发展与运营服务等方面的特征和问题,最终提出了相应对策建议,为国家部委和有关部门完善充电基础设施的管理参考。

一、充电桩层面:电动车多了,充电桩更多了

报告指出,全国充电桩保有量从2015年的6.6万台增加到2020年的168.1万台,充电配套设施显著改善,而车桩比则由6.4下降为3。

主要城市公用桩的平均密度整体超过17台/平方公里,但城市差异很大。深圳市的公用桩密度最高,达到73.2台/平方公里。而大连市的公用桩密度最低,仅有4.2台/平方公里。在北上广深四座一线城市中,公用桩密度水平依次为深圳>上海>广州>北京。

图为:25座城市公用桩密度分布(单位:台/平方公里)

二、充电桩类型层面:“快充桩”需求旺盛,但城市占有量差异巨大

随着居民对直流快充服务诉求的提高,公用桩的供给结构开始向直流快充桩方向侧重。25座城市中心城区的直流公用桩占比均值接近50%,15座城市的直流公用桩占比超过50%。

图为:中心城区直流公用桩占比汇总

根据公建类、单位类和居住类建筑平均配置直流公用桩的配比数据,公建类建筑平均配置直流桩比例最高,居住类建筑平均配置直流桩比例最低。

图为:分业态类型的直流公用桩占比汇总

三、利用率层面:虽然数据显示充电桩设施极为充足,但实际利用率很低

平均桩数利用率超过40%的城市仅有9座。其中,最大的太原市达到64.0%,最小的深圳市仅为14.2%。从桩数利用率的频数分布看,各城市平均桩数利用率小于20%的公用桩点位占比平均值超过60%。多数城市公用桩的日平均周转率偏低,桩均服务车辆数不足2辆。

图为:各城市平均桩数利用率<20%的公共桩点位比例

图为:各城市桩均服务车辆数

四、在高速公路充电桩设施层面:直流桩已成为高速公路沿线充电服务的主体

长三角和珠三角典型区域的高速公路沿线,直流公用桩的整体占比分别达到96%和87%,远高于交流公用桩。空间分布上,直流桩占比较低的片区相对集中在长三角的常州市、珠三角的广州市中部和东莞市东南部片区,这些片区的高速公路沿线有待进一步提升直流快充服务的比例。

在分布密度方面,长三角沪苏锡常区域的高速公路沿线单位里程配置的公用桩数达到0.13台/公里,是珠三角广深莞区域的2倍。其中,沪苏锡常区域中的江宜高速、杭州湾环线高速单位里程桩数超过了0.4台/公里;广深莞区域仅有莞佛高速的单位里程桩数超过了该值。同时,沪苏锡常区域的沪陕高速单位里程公用桩配置密度低于0.07台/公里,广深莞区域的大广、沈海、广河等5条高速单位里程公用桩配置密度低于该值。

2020年初,国家明确将充电基础设施作为新型基础设施建设的重要环节,相关部委从规模结构配置、工程技术、财政补贴等方面政策,明确管理办法,规范编制标准,不断促进充电基础设施体系发展。报告的将有助于政府、行业、产业链参与者更好更深的了解当前城市充电基础设施发展的现状,为进一步助力产业升级、推动能源低碳转型、全面提升城市品质赋能。

(责编：赵超、陈键)