苏扬 黄宇翔

原标题：助力产业发展 携手描绘共同富裕“西湖图景”

南临滚滚钱江，坐拥西湖西溪“双西”胜景;城市大脑在这里策源，浙江大学、西湖大学在这里生根;还有支付宝、阿里云、每日互动、大希地等一大批优秀科技企业在这里茁壮成长……

杭州市西湖区是无数创新创业传奇的源头，也是展现转型发展浙江风采、实现杭州城市能级跃迁的重要实践地。

回望过去，西湖区顺利完成“十三五”规划主要目标任务——数字经济发力，综合实力显著提升，地区生产总值超千亿元;“美丽西湖”成绩斐然……立足当下，仅2021年上半年——西湖区数字经济核心产业增加值增长27%左右，数字经济相关产业蓬勃发展;48个美丽乡村精品村建设正如火如荼，城乡差距进一步缩小;坚持为民惠民，首批16个民生综合体为百姓送上“大礼包”，群众生活更加幸福……展望未来，这里又是一片充满未来和机遇的沃土——长三角一体化、之江文化产业带、城西科创大走廊、三江汇、杭州云城……在近年来国家、省、市各级的一系列重大部署中，西湖区从未缺席。

产业兴则金融兴，金融活则经济活，经济活则百姓幸福富裕。

成立于1984年的工行杭州西湖支行，前身是人民银行杭州西湖办事处。一路走来，支行始终与西湖区同频共振，持续支持西湖区路桥板块的基础设施建设，为城市高质量发展保驾护航;将智慧金融服务与西湖区各类服务场景打通，助力西湖区智慧城市建设;驻点西湖区行政服务中心，为“最多跑一次”改革注入工行力量;紧抓企业融资痛点，拥抱新经济，支持优质民营企业经营发展……

得益于西湖区的快速发展，西湖支行各项业务也不断取得新突破，整体发展不断迈上新台阶——连续10年荣获总行“城区支行40强”、省分行城区重点支行“三强”称号，并获“全国金融五一劳动奖状”、“全国精神文明单位”、工总行首批“五一劳动奖状”等诸多荣誉。

“我们坚定认为，客户与银行永远是相互成就的。”工行杭州西湖支行行长张飚说。2004年，支付宝刚刚成立，西湖支行就积极介入，十几年的服务，见证了支付宝由小到大的成长全过程，也因此对网络金融有了深刻的认识，得以服务越来越多的金融公司和优质电商企业。

而作为杭州亚运会唯一官方银行服务合作伙伴，在服务亚运方面，张飚表示，西湖区是杭州市旅游资源大区，景点密集，酒店、零售、游船、美食等星罗棋布。同样，西湖支行在旅游领域的客户资源十分丰富，服务着西湖风景名胜区管委会等政府单位，西湖、灵隐寺、北高峰、岳庙、花港、钱江等热门景点，楼外楼、大华饭店、新新饭店、香格里拉饭店等一线餐饮酒店，西湖游船等重点企业……这也决定着西湖支行必将站在服务亚运的最前线。

“我们将积极发挥国有大行优势，加大信贷资源倾斜，全力支持杭州城市更新及配套基础设施建设，为亚运会顺利召开提供有力保障，为杭州展示世界名城的魅力贡献力量。”张飚说。

(责编：赵超、吕骞)