本报北京8月17日电 （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十二号航天员乘组将于近日择机执行第二次出舱活动。

自6月17日顺利进驻天和核心舱以来，神舟十二号航天员乘组在轨工作生活已满2个月。其间，航天员乘组先后圆满完成了货运飞船物资转移、天和核心舱组合体管理、大机械臂操作等工作；开展了首次出舱活动和舱外操作试验，以及多领域的空间科学实验与技术试验等任务，达到了阶段性工作目标。

目前，神舟十二号航天员乘组状态良好，核心舱组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 02 版）

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