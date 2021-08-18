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一个金点子 蹚出新路子（微经济）

王欣悦
2021年08月18日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　清理海藻和种植地瓜，看似毫无关联，海南琼海潭门镇却抓住海藻地瓜这个金点子，化废物为资源。 

　　我们期待这样的尝试越来越多，为守护自然、助力发展提供新点子、探索新路子。

　　

　　海南省琼海市潭门镇是以渔业为主的南海风情小镇，不过笔者最近一次去调研，发现除了海鲜，地瓜成了当地的热销货。原来，这种地瓜是用海藻制作的有机肥培育而成，营养丰富、风味独特，几乎成了当地新的特色品牌。

　　说起制肥的海藻，一度是潭门的烦心事。前几年，漂浮上岸的海藻，基本只能烂在海滩，每年地方投入到清理工作的花费超过20万元。可就是这样的废弃物，如今成了抢手的有机肥。科学利用、节约环保、促民增收，海藻地瓜就是地方结合实际想出的金点子，蹚出的新路子。

　　从金点子到新路子，要实事求是，摸清突破点。原来的海藻，破坏生态，影响美观，地方不得不投入人力财力清理，成了一处“减分项”。如今，通过引导群众种植海藻地瓜，化害为益，挖掘出海藻经济价值，变被动治“藻”为主动用“藻”。

　　从金点子到新路子，要因地制宜，找准结合点。潭门有多处滨海沙地，保水保肥都很差，从前种植经济作物大都效益低微。由海藻制成的有机肥，改良土壤结构、提升产品品质，为沙地农业打下了良好基础。

　　从金点子到新路子，要顺应需求，发力增长点。随着生活水平的提高，群众对农产品的要求与日俱增。地方紧跟市场需求，用海藻有机肥提高农产品品质，同时走品牌化发展的道路，顺应了农业高质量发展的要求。

　　清理海藻和种植地瓜，看似毫无关联，地方却抓住海藻地瓜这个金点子，化废物为资源，这是遵循客观规律、找准发展需求的生动例证。而从更大范围来看，没有无用的垃圾，只有放错地方的资源。我们期待像海藻地瓜这样的尝试越来越多，为守护自然、助力发展提供新点子、探索新路子。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月18日 10 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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