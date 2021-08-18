本报记者 肖家鑫

习近平总书记指出：“要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。”上半年，我国一招不落抓好粮食生产，保障“菜篮子”供给，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，农业农村经济稳中加固、稳中向好。

上半年好的形势，为夺取全年粮食和农业丰收奠定了坚实基础。展望下半年，农业生产要继续抓好粮食生产、抗灾夺丰收，全力保障“菜篮子”产品有效供给，推进农业高质高效发展。

——编 者

山东省乐陵市是传统农业大市，耕地面积110万亩，盛产小麦、玉米、红枣等农产品，是国家级商品粮生产基地。

乐陵市已连续多年获得国家产粮大县奖励，2020年获得国家产粮大县奖励资金3757万元。2021年收获小麦86.4万亩，总产41.08万吨，比去年增加0.57万吨，增长1.41%。

政府主导，做好防灾预案

乐陵市官庄村的田间小路上，多少有些泥泞。两侧的玉米大都生长状态良好，马上进入抽穗阶段，但也有部分地势低洼的田地里，玉米叶有些泛黄。“前些日子的雨太大了，又下得早，玉米还处在抗涝能力较弱的阶段，所以有一部分受影响比较大。”官庄村种粮大户李连云说。

7月底，台风“烟花”的登陆让乐陵市上上下下紧张不已。尽管提前做好防灾预案，为保秋粮丰收，市委市政府在大雨来临当天，派出工作小组奔赴各个乡镇，查看农田受灾情况，及时引导带领百姓积极排水救灾。

“在干部的带领下，我们第一时间抽水排涝，有效减轻了大规模降雨的影响，对秋粮丰收有信心！”李连云说，在市农业局专家的指导下，村里选择先施叶面肥，再用尿素，受灾玉米生长情况改善明显。

专业托管，提升种植水平

李连云承包的土地也是乐陵近几年建设的高标准农田，具有较好的抗旱抗涝能力。近年来乐陵市共实施高标准农田建设项目75万亩，2021年度11.3万亩高标准农田建设项目正顺利推进。

“我们严格按照‘田成方、渠相连、路相通、林成网、旱能灌、涝能排、机宜耕’的要求，打造有特色、有规模的高标准农田。”乐陵市农业农村局局长李妍说，项目区小麦每亩可增产40公斤，玉米每亩增产55公斤。

为解决当前农村“谁来种粮”的问题，乐陵市积极引进“种植托管”“龙头企业+基地”“合作社+基地+企业”等经营模式，推进订单种植和产销衔接，提升种植管理水平。

“以今年的玉米来说，即使在前期遭遇水灾的情况下，我们也有信心在提供托管服务的土地上实现增产增收。”乐陵市金丰公社有限公司总经理李治岭介绍。

科技保障，确保粮食丰收

前段时间，几十架无人机的嗡嗡声，成了乐陵市多处田地的背景音，这是在当地绿色高质高效创建项目区对小麦进行“一喷三防”的飞防工作。记者了解到，这一作业飞防面积6.5万亩，辐射带动周边群众积极进行病虫害防治，确保了夏粮丰产丰收。

为粮食生产插上科技的翅膀，是乐陵市确保粮食安全的重要举措。“玉米也同样如此。”乐陵市农业农村局高级农艺师刘新华介绍，2021年乐陵市玉米播种面积89.3万亩，通过玉米“单粒精播”“一增四改”等高产栽培技术的推广，乐陵市玉米整体长势良好，为秋粮丰产丰收打下基础。“病虫害防治是确保粮食增产增收的重要途径，今年下半年，我们将持续为农民提供科学指导，科学使用农药化肥。”

为确保今年秋粮生产稳中有升，乐陵突出量质并重、机艺融合、产销对接，通过探索研究高新技术应用，集成示范推广成熟技术模式，在全市引领绿色生产模式，围绕“控肥增效、控药减害、控水降耗、控膜减污”，示范带动全市种植业转型升级和可持续发展，探索应用现代种植技术，提高生产组织化、标准化、信息化程度。此外，乐陵还将进一步做好农作物抗灾保收工作，加强秋季作物后期管理，全力准备秋种工作，整顿农资市场，为农业生产保驾护航。

乐陵市委书记樊廷雷表示，乐陵一方面坚持底线思维，防患于未然，提早落实好各类自然灾害防御措施；同时把工作做在平时，不断推进高标准农田建设，加强改善水利设施，科学指导农民种植，逐步走出了一条集约、高效、绿色的现代粮食产业发展道路。

本期统筹：吕中正

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《 人民日报 》（ 2021年08月18日 10 版）

(责编：白宇、赵欣悦)