本报记者 王明峰

8月，充沛的阳光，让酝酿了一季的葡萄甜香满溢。在四川省成都市龙泉驿区洛带镇宝胜村，第六届乡村旅游暨葡萄采摘季活动即将开展，这是属于全村人的丰收时刻。

2013年，宝胜村成立了成都市龙泉驿区美人指果蔬农民专业合作社，陆续建成300亩标准化规范化避雨栽培葡萄基地，引进夏黑、美人指等10余个名优特新品种，取得葡萄“无公害农产品”三品质量认证和有机认证……短短几年，宝胜葡萄成了富民增收的支柱产业，更成了一张闪亮的名片。

如何让葡萄激发乡村振兴的更多能量？今年以来，合作社在葡萄产业的基础上，大力发展休闲农业，先后建起了葡萄文化长廊、生态绿道、VR图书馆等10余个功能配套设施，打造葡萄文化主题民宿“葡田拾光”。合作社还建成“镇村合一”的市级示范电商平台，上架14个葡萄品种。

宝胜村党委书记、村委会主任陈礼惠介绍，下半年，将引进有经验的电商运营公司，利用直播带货、电商平台等销售特色农副产品。此外，还将开展乡村旅游暨葡萄采摘季、亲子嘉年华等特色主题活动，更大程度促进农业增效、农民增收、农村发展。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 10 版）

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