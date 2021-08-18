本报北京8月17日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局17日发布《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》，对“二选一”行为提出明确规范。

征求意见稿提出，经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择、限流、屏蔽、商品下架等方式，减少其他经营者之间的交易机会，实施“二选一”行为，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务的正常运行，扰乱市场公平竞争秩序。

同时，该征求意见稿明确，经营者不得利用技术手段，通过限制交易对象、限制销售区域或时间、限制参与促销等方式，影响其他经营者的经营选择，实施“二选一”行为，妨碍、破坏具有依赖关系的交易相对方合法提供的网络产品或者服务的正常运行，扰乱市场公平交易秩序。

该征求意见稿反馈截止日期为2021年9月15日。公众可通过登录中华人民共和国司法部中国政府法制信息网，或登录国家市场监督管理总局网站等方式提出意见。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 10 版）

(责编：白宇、赵欣悦)