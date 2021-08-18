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陕西铜川种粮大户马爱国

天时好、人勤快，明年还是丰收年

本报记者  原韬雄
2021年08月18日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　“每亩1133斤！”马爱国一字一顿。

　　马爱国是陕西省铜川市耀州区新兴农机专业合作社的负责人，上半年他种的800亩“铜麦6号”小麦迎来大丰收。“咱这种子‘壮实’，今年每亩多收了三四百斤，刨去成本，一亩地多赚近一倍。”

　　为了让好种子走向更多田间地头，今年铜川市引进大唐种业公司加强推广。前些天，大唐种业的工作人员找到了马爱国讨论，马爱国信心满满：“现在农户的积极性特别高，粗略一算，下半年合作社和托管农户种植‘铜麦6号’的面积能达到万亩以上。”

　　耀州区孝西村村民任忠琦种了200亩小麦，对马爱国竖起大拇指：“你教我的宽幅沟播法，每亩最少增产15%。以前农机要跑三圈，现在一圈就妥，后期锄草还方便。”

　　不过，推广宽幅沟播的过程中，也有件事有点愁人。铜川市种子管理站站长冯艳莉来到合作社，马爱国将想法倒了出来：“农机手对宽幅沟播意愿不强，他们赚得没以前多啦。”冯艳莉说：“这个信息很重要，我们再走访研究一下，争取下半年在政策上更好地引导。”

　　冯艳莉还带来个消息，“下半年，咱全市要搞小麦示范田高产竞赛，不断激发品种潜力和地块潜力，老马，到时候看你的啊！”

　　马爱国扶了扶眼镜，一脸认真：“天时好、人勤快，明年还是丰收年！”


　　《 人民日报 》（ 2021年08月18日 10 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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