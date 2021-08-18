本报武汉8月17日电 （记者强郁文）湖北省发改委近日编制的《湖北省战略性新兴产业发展“十四五”规划》提出，到2025年，湖北战略性新兴产业产值实现倍增，达到5万亿元人民币，增加值占GDP比重达到20%。

《规划》提出，“十四五”期间，湖北将以打造世界级产业集群为目标，大力发展新一代信息技术、大健康、高端装备、先进材料、新能源、新能源与智能网联汽车、节能环保、数字创意及科技服务等8个重点领域37个细分行业。

到2025年，湖北力争形成新一代信息技术、大健康2个万亿级支柱产业，高端装备、先进材料、节能环保、数字创意及科技服务产业4个五千亿级优势产业，新能源、新能源与智能网联汽车2个千亿级特色产业。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 10 版）

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