本报记者 高云才 郁静娴

我国农业农村发展上半年开局良好。夏粮喜获“十八连丰”，总产量和单产均创历史新高。“菜篮子”产品丰富，保障了市场稳定供应。农业绿色转型持续推进，乡村产业稳步发展。

下半年，农业生产要一招不落抓好粮食生产，全力保障“菜篮子”产品有效供给，奋力推进农业高质高效发展。

一方面，压茬推进粮食生产，扛稳粮食安全责任。

农业农村部总农艺师曾衍德介绍，目前双季晚稻栽插已基本进入尾声，秋粮的播种面积基本落地，预计12.9亿亩以上，比去年有所增加。尽管河南等地局部灾情较重，但全国大部未受灾地区秋粮长势较好，夺取全年粮食丰收基础较好。

秋粮一天不到手，管理一天不放松。农业农村部已提前会同多部门联合部署，组织开展农业防灾减灾包片包省督导，组织好统防统治和应急防治。

目前，农业生产部门正在扎实开展奋战100天抗灾夺秋粮丰收行动，努力实现“重灾区少减产、轻灾区保稳产、无灾区多增产”，以丰补歉，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

另一方面，保障生猪和其他副食品供应，扛稳“菜篮子”供应责任。

农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌表示，目前，全国生猪生产已恢复到正常年份水平，下一步，农业农村部将加快建立生猪产能调控机制，强化生产跟踪监测，稳定养殖信心，巩固生猪生产恢复成果。

上半年，“菜篮子”供应充足，价格平稳运行。据国家统计局数据，上半年牛羊禽肉产量同比增加5.7%，牛奶产量同比增加7.6%，水产品产量同比增加4.4%。蔬菜和水果市场供应充足，价格季节性回落。

当前，针对夏季极端天气频发、“菜篮子”保供稳价压力大的形势，农业农村部将督促各地加强田间管理，通过“保地产+促调运”“常规渠道+应急保障”以及“传统流通+新兴业态”等方式，推动产销有效对接，满足城乡居民“菜篮子”产品需求。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 10 版）

(责编：白宇、赵欣悦)