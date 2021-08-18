韩春瑶

上半年，“米袋子”更充实，“菜篮子”更丰富，农业生产形势持续向好，为夺取全年粮食和农业丰收打下坚实基础。

应该看到，无论是逐步提高的农业机械化水平，还是不断普及的新型农业技术，农业生产成绩喜人的背后，农业科技的贡献不容忽视。相应地，随着农业现代化进程的不断推进，农业科技还要继续发力。

加强农技推广，要丰富农技下乡的渠道，拓宽服务的深度和广度，打通农技推广“最后一公里”。

加强人才培养，要发挥新型职业农民带动作用，让农业新技术、新知识助力农业生产提档升级。

此外，围绕种质资源，也要持续推进破卡点、补短板、强优势工作，让一粒好种子成为稳定提高粮食产能的强劲动力。

农业现代化，关键是农业科技现代化。相信在农业技术、人才团队以及优质种质资源的综合助力下，粮食丰收、农民增收将更有保障。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 10 版）

(责编：白宇、赵欣悦)