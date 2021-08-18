本报成都8月17日电 （记者张文）四川、重庆两地的自然资源管理部门日前联合印发《“川渝通办”矿业权登记服务指南》，开启矿业权业务“川渝通办”，实现矿业权登记在川渝两地无差别受理、同标准办理。今后，两地矿业权办理将进一步优化办理流程，简化申请要件，缩减办理时限，登记事项法定办结时限由40日缩减至30日。

四川省自然资源厅相关负责人表示，下一步，将围绕线上线下“川渝通办”矿业权登记事项、实现模式、技术支撑等重点工作展开，组织川渝两地政务服务机构强化工作对接。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 10 版）

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