本报合肥8月17日电 （韩俊杰、张纪红）“人才引进政策为我们单位引来一批高学历年轻人，现在单位在编在岗的12个人中，来自人才引进的就有8个。”安徽阜阳界首市项目管理服务中心主任王强说。近年来，界首市着力提升人才服务质量、优化人才发展环境，开辟人才引进“绿色通道”，通过“面试+考察”的方式，每年固定引进一批双一流本科、全日制研究生以上学历和高级职称的急需紧缺专业人才，为全市经济社会高质量发展提供强有力的人才支撑和智力保障。

为确保人才“引得进、留得住、用得好”，界首市倾力打造人才施展才华的平台，累计建立院士工作站8家，国家级、省级博士后科研工作站10家，国家级企业技术中心和省级重点实验室、工程研究中心等研发机构、技术转移机构72家，入选省引进高层次人才奖补平台10个，汇聚400余名高层次人才创新创业。界首市还设立了人才发展专项资金，建设人才公寓，对人才给予引才奖补、购房补贴等；同时，实行党政领导联系服务人才制度，畅通联系沟通渠道，从人才最关心的事情抓起，从人才最不满意的地方改起，努力营造尊重人才、尊重知识、尊重创新的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 11 版）

(责编：白宇、赵欣悦)