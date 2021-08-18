晓 齐

近日，江西南昌市西湖区居民林莉下班回到小区，从智能快递柜中取出了买给孩子的全棉内衣。“我给孩子买的内衣都是纯棉制品，盖的被子也是更为透气的棉花被。”林莉说。

棉花及棉纺织品是重要的日用消费品。近期，纺织回暖带动棉花消费增加，中国棉花协会调查预测，2020至2021年度全国棉花消费量810万吨，较上年度上调5.9%。

当前棉花需求回升、棉价平稳，供需基本平衡。日前发布的《中国棉花周转库存报告》显示，6月，国内纺织企业开工率维持高位，下游市场整体产销顺畅，市场消费较好，棉花需求旺盛。中国棉花协会会长高芳介绍说，我国棉花供给充足，要依托中国经济规模和市场不断扩大的优势，加快棉花品牌建设，促进棉花产业迈向价值链中高端。

“以互联网、大数据、云计算、物联网等为核心的现代信息技术正加快应用于棉花的电子商务、现代物流、在线供应链金融等领域，带动棉花产业打开更加广阔的发展空间。”中国供销集团所属全国棉花交易市场副总经理杨宝富认为，要加强涉棉企业间的合作，推动现代信息技术与棉业、纺织业的深度融合，从行业发展规范、企业经营模式、棉农生产方式等方面为棉花这一传统产业注入新活力。相关企业要加大创新力度，为消费者提供更多绿色环保健康的新产品，增强市场竞争力，培育行业增长新动能。

“年轻消费者在购买时除了关注产品的功能和品牌外，还青睐健康、环保的产品。”有着40多年历史的溢达集团，已经形成了棉种、纺纱、染料、制衣辅料、零售出口等纵向一体化的供应链，溢达中国控股有限公司总经理陈海英认为，既要重视质量建设、提高棉花品质，也要强化品牌意识、发掘品牌价值，满足人们棉制品消费升级需求。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 19 版）

(责编：白宇、赵欣悦)