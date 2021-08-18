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今年7月成有记录以来最热月份

刘霞
2021年08月18日08:06 | 来源：科技日报
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原标题：今年7月成有记录以来最热月份

　　据美国每日科学网站近日报道，美国国家海洋和大气管理局（NOAA）国家环境信息中心（NCEI）近日发布公告称，2021年7月成为有天气观测记录以来最热的月份，而且，2021年很可能跻身有记录以来最热10年之列。

　　NOAA负责人里克·斯平拉德博士在一份公告中表示：“这个第一真是非常糟糕。7月通常是一年中全球最热的月份，但2021年7月成了有记录以来最热的7月和最热的月份。这一新记录进一步加剧了气候变化给全球人民带来的不安和破坏性影响。”

　　自1880年以来，NOAA一直进行天气观测。该机构的最新数据显示，今年7月份记录到的地球表面和海洋的温度比20世纪的平均温度（15.8摄氏度）高0.93摄氏度。此前7月份的最高气温出现在2016年7月，随后在2019年和2020年达到相同水平，而目前的新纪录比那几年高0.01摄氏度。尤其在北半球，地表温度上升“史无前例”，超过2012年创下的历史纪录，比上世纪7月平均气温高出了1.54摄氏度。

　　据美国哥伦比亚广播公司（CBS）网站报道，2021年7月也是亚洲最热的月份，是欧洲第二热的月份（最热记录是2018年7月）。在北美、南美、大洋洲和非洲，2021年7月都进入了最热月份前十名。而且，日历翻到8月，酷热还在继续：就在NOAA宣布最新数据前一天，意大利西西里岛当局在古城锡拉库扎附近报告了当地48.8摄氏度的高温，这可能是有记录以来欧洲最高温。

　　NCEI每月报告中详述的极端高温也印证了联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）本周发布的一份重要报告中概述的长期变化。IPCC在报告中指出，由于人类的错误行为，2030年全球平均气温可能会比工业化前高出1.5摄氏度，这比预估的要提前10年，可能会带来“前所未有”的新灾难。如果想减少损失，除了大规模减少温室气体排放外别无选择。

　　CBS网站在报道中指出，IPCC的报告称，今年全球各地都感受到了气候变暖带来的各种“极端”且“前所未有的”影响，包括希腊和土耳其的大火、西伯利亚和加利福尼亚的林火、马达加斯加的饥荒、德国的水灾以及加拿大创纪录的酷热等等。

(责编：赵超、陈键)

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