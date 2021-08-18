张泉

原标题：我国修法提升科技创新质量和效率

科学技术进步法修订草案17日初次提请十三届全国人大常委会第三十次会议审议。

据了解，现行科学技术进步法于1993年制定，2007年修订，随着我国科技事业发展进入新阶段，面临新的形势和任务，科学技术进步法需要作出修改完善。通过修改科学技术进步法，进一步突出科技创新的战略地位，按照“四个面向”战略方向，加强统筹科技创新体系建设、能力建设和制度建设，运用法治力量不断提高科技创新质量和效率，加快推动新阶段高质量发展。

本次科技进步法修改，在现行法律八章七十五条的基础上，对法律框架和内容作出部分调整，其中新增“基础研究”“区域科技创新”“国际科学技术合作”三章，共计十一章一百零六条。

为加强基础研究、提升原始创新能力，草案提出，建立基础研究稳定支持的投入机制，提高基础研究经费在全社会研究开发经费总额中的比例；围绕科学技术前沿、经济社会发展和国家安全重大需求，聚焦重大科学问题，提升科学技术的源头创新能力；完善学科和知识体系布局，支持基础研究基地建设等。

本次科技进步法修改，突出强化国家战略科技力量，推动关键核心技术攻关。草案明确，构建和强化以国家实验室、国家科学技术研究开发机构、高水平研究型大学、科技领军企业为重要组成部分的国家战略科技力量；完善社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，组织实施体现国家战略需求的重大科技任务等。

为激发科学技术人员创新创造活力，加强创新人才教育培养，草案在总则中增加了科学技术人员应当受到全社会尊重的内容，强调创造有利的环境和条件，保障科学技术人员投入科技创新和研究开发活动。草案规定，国家采取多种措施提高科学技术人员的社会地位；建立健全创新人才教育培养机制，完善战略性科技人才储备；实行科学技术人员分类评价制度，突出创新价值、能力、贡献导向；促进科学技术人员的合理畅通有序流动；为青年科学技术人员成长创造环境和条件；鼓励老年科学技术人员在科学技术进步中发挥积极作用。

草案还对完善和优化国家创新体系、优化区域创新布局、扩大科学技术开放与合作、营造良好创新环境等内容进行了规定。

为营造良好创新环境，加强科研诚信和科技伦理制度建设，草案规定，国家加强科研作风学风建设，建立和完善科研诚信制度和科技监督体系，健全科技伦理治理体制；科学技术研究开发机构应当建立和完善科研诚信、科技伦理管理制度；科学技术人员的科研诚信记录作为评聘、项目审批和奖励的依据；建立科技伦理委员会，健全审查、评估、监管体系；建立科技项目诚信档案及科研诚信管理信息系统，完善对科学技术活动违规行为的调查、处理机制；禁止危害国家安全、损害公共利益、危害人体健康、违背科研诚信和伦理道德的科学技术研究开发和应用活动，并完善相关法律责任。

为营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围，草案对承担科学技术研究开发任务的科技人员和管理人员，在特定情况下予以免责作出了规定。

(责编：赵超、陈键)