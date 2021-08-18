余健

原标题：摆脱“挖土卖土” 实现“链上开花”

内蒙古包头市稀土资源储量丰富，被誉为“稀土之都”。近年来，包头市把解决“挖土卖土”问题作为全市稀土产业发展的“指南针”，多措并举，全力推动稀土产业向应用端转移、向高端化发展，已形成从稀土原矿开采、选矿、冶炼、分离到稀土功能材料乃至终端应用的稀土产业链条。

“这里不仅有丰富的稀土资源、适宜的气候条件，还有已成规模的稀土产业集群以及良好的政策环境。正是看中包头稀土产业未来发展前景，我们才在这投资兴业。”大地熊（包头）永磁科技有限公司总经理刘明辉告诉记者，自2019年底试生产以来，公司稳步发展，已拥有一定规模的客户群体。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司就是大地熊公司的重要客户之一。该公司副总经理范立忠说，当时公司冲着包头的稀土资源过来，可是到了这边总感觉少了点什么，“过去包头稀土磁性材料的电镀环节必须去南方完成，不仅运输成本高，品质也不好把控。2017年建成的电镀园区可以说是打通了稀土磁性材料发展链条，公司的发展也驶入了快车道”。

电镀园区是包头稀土业内人士对稀土新材料加工基地的通俗叫法。包头稀土高新区科技创业中心园区管理部部长窦锐介绍，基地内22栋电镀生产车间已被全部预订，有13家已投产。“我们配套建设了电镀污水处理厂，并委托专业第三方处理电镀污泥，企业只需携相应的电镀设备入驻即可。”窦锐说。

据介绍，目前包头市已实现了永磁、合金、催化、抛光等稀土功能材料产业全覆盖，构建了烧结磁体、黏结磁体和钐钴永磁多元化发展的产业格局，储氢材料和抛光材料产量全国领先，同时具备4万吨催化助剂、180万吨稀土合金生产能力。此外，稀土技术成果产业化成效显著，稀土新材料和终端应用产业链不断延伸。

据了解，“十四五”时期，包头将围绕产业链打造创新链，着力构建特色鲜明、结构合理、集约高效、产业共生的稀土产业发展体系，全力推进稀土产业高质量发展。

(责编：赵超、陈键)